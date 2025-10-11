En vivo
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Video: golazo de Jhon Lucumí abre el marcador frente a México

Jhon Lucumí adelantó a Colombia al minuto 16 con un golazo tras un centro de James Rodríguez.

Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

La Selección Colombia se enfrenta este sábado 11 de octubre a México en un partido amistoso disputado en territorio estadounidense, como parte de su preparación para el Mundial de 2026. El encuentro también representa una oportunidad clave para sumar puntos en el ranking Fifa y aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo que se llevará a cabo el 13 de diciembre en Miami.

Vea el gol de Jhon Lucumí

Al minuto 16 del primer tiempo, Jhon Lucumí adelantó a la Tricolor con un golazo tras un preciso centro de James Rodríguez, quien volvió a ser determinante en la creación ofensiva del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El tanto del defensor colombiano encendió la emoción de los hinchas presentes en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y puso a Colombia en ventaja en un duelo.

