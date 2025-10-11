Video: golazo de Jhon Lucumí abre el marcador frente a México

La Selección Colombia se enfrenta este sábado 11 de octubre a México en un partido amistoso disputado en territorio estadounidense, como parte de su preparación para el Mundial de 2026. El encuentro también representa una oportunidad clave para sumar puntos en el ranking Fifa y aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo que se llevará a cabo el 13 de diciembre en Miami.



Vea el gol de Jhon Lucumí

Al minuto 16 del primer tiempo, Jhon Lucumí adelantó a la Tricolor con un golazo tras un preciso centro de James Rodríguez, quien volvió a ser determinante en la creación ofensiva del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

¡Así fue el gol de Jhon Lucumí con el que Colombia se va al frente 1-0 sobre México!#Amistoso pic.twitter.com/fmFs6Yn2qx — Fulbox (@fulboxOficial) October 12, 2025

El tanto del defensor colombiano encendió la emoción de los hinchas presentes en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y puso a Colombia en ventaja en un duelo.