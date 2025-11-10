DT del Club León se despidió de James: "Un buen recuerdo en México"

El adiós de James Rodríguez del Club León dejó un sabor amargo para el colombiano. El ’10’ disputó su último partido con los esmeraldas el pasado sábado 8 de noviembre, en un encuentro en el que brilló con su talento, pero no logró evitar la derrota 1-2 frente a Puebla, por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

James fue titular y jugó 83 minutos, convirtiéndose en una de las figuras del encuentro. Su actuación se destacó con un pase clave que permitió el descuento del León. Puebla abrió el marcador al minuto 15 con un cabezazo de Alejandro Organista, pero apenas seis minutos después, una jugada iniciada por James terminó en el empate parcial: con un pase a tres dedos habilitó a Iván Moreno, quien definió con un remate cruzado.

Sin embargo, antes del descanso, Emiliano Gómez marcó para Puebla y selló el triunfo de “La Franja”. Pese a la derrota, la afición reconoció a James con aplausos en su salida del campo, valorando su esfuerzo y liderazgo. Aunque su paso por el fútbol mexicano no alcanzó las expectativas, dejó una buena impresión por su profesionalismo y compromiso.

James Rodríguez, jugador del Club León Foto: AFP

'Nacho' Ambriz despidió a James con emotivas palabras

El director técnico del León, Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, se refirió con respeto y afecto a la salida del colombiano, confirmando así el final de su etapa en el fútbol mexicano. Tras el encuentro ante Puebla, el entrenador reveló la conversación que tuvo con él antes del partido.

“Le pedí que lo disfrutara, que entendiera que no era la despedida que hubiera querido, pero que la gente le demostró su cariño. Le dije: ‘a donde vayas, siempre dejarás un buen recuerdo en México’. Solo me queda desearle lo mejor”, expresó Ambriz.

El técnico también contó que, al finalizar el partido, James se acercó para agradecerle por su apoyo: “Me dio unas palabras muy sinceras que me guardo para mí. Solo puedo desearle éxito donde juegue, porque es un gran futbolista”, añadió.



¿Cuál será el próximo equipo de James Rodríguez?

Desde la llegada de Ambriz al León, los rumores sobre la salida de James eran constantes. Entre los posibles destinos se mencionan clubes de la Liga de España, como el Valencia o el Sevilla, donde podría tener una nueva oportunidad en Europa.

No obstante, también ha surgido la posibilidad de que el volante colombiano emigre a la MLS, liga en la que militan figuras como Lionel Messi, Sergio Busquets, Olivier Giroud y Luis Muriel. Equipos como el Inter Miami o el LAFC suenan como opciones para el cucuteño, quien busca continuidad de cara al próximo Mundial de Fútbol.

En los próximos días se definirá el futuro del ’10’, que pese a las críticas, sigue siendo uno de los jugadores más talentosos de Colombia y con potencial para seguir brillando en el exterior.