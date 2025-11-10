En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Taxista ebrio
UE-CELAC
Unión Partiótica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / DT del Club León se despidió de James: "Un buen recuerdo en México"

DT del Club León se despidió de James: "Un buen recuerdo en México"

James Rodríguez fue titular durante el último juego con el León, duelo en el que cayeron 1-2 ante Puebla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad