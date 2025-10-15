¿James Rodríguez terminó molesto por el empate contra Canadá? Así respondió Lorenzo

Los partidos amistosos de la Selección Colombia ante México y Canadá parece haber dejado un sabor agridulce en el capitán James Rodríguez, pues en la goleada ante el Tri participó en los goles (4-0), pero contra los canadienses hubo una actitud del volante que llamó la atención.

El periodista Cristian Marín, enviado especial de Blu Radio a Estados Unidos, relató en Blog Deportivo que el '10' salió visiblemente molesto de la cancha y directo al camerino luego del pitazo final del 0-0. De hecho, no se quedó en el campo intercambiando camiseta con el rival o charlando con sus compañeros, abandonó rápidamente el terreno, "disparado al vestuario".



Lorenzo responde qué le pasó a James Rodríguez

En rueda de prensa, Marín le preguntó al seleccionador Néstor Lorenzo si tuvo la oportunidad de hablar con el capitán de la Selección Colombia y determinar cuál era el origen de su molestia luego del empate sin goles.

"Bueno, la verdad que él siempre quiere ganar. No sé si será por eso. Me imagino que sí", añadió.

Selección Colombia Foto: AFP

¿Cómo le fue a James en los amistosos?

En el primer partido amistosos de esta doble fecha Fifa, James tuvo un destacado rendimiento. Fue inicialista y, según la aplicación 365 Scores, tuvo una calificación de 8.2 gracias a las dos asistencias que realizó durante los 68 minutos que disputó contra los mexicanos. Además, tuvo dos remates al arco rival, una precisión en los pases del 89 % y seis pases claves en el último tercio.



Mientras que en el segundo partido contra Canadá, el capitán no fue titular, pero ingresó en el inicio del segundo tiempo y obtuvo una calificación en plataformas deportivas de 6.6 tras tener un 89 % en la precisión de sus pases, pero ningún pase clave a sus compañeros de ataque y perdió la posesión del balón en cinco ocasiones.

Lo cierto es que, en noviembre, la tricolor volverá a tener amistosos contra Nueva Zelanda y un equipo africano (tras la cancelación por Nigeria al tener que disputar el repechaje al Mundial), donde, seguramente, James volverá a ser convocado y liderará al seleccionado para construir nuevas victorias.