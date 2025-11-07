Tras 66 años, querida aerolínea de EEUU cancela todos sus vuelos y cierra operaciones de inmediato

La región centro-sur de Alaska, Estados Unidos, amaneció esta semana sin uno de sus principales operadores aéreos regionales. La compañía Kenai Aviation, con más de seis décadas de historia, suspendió de manera repentina todos sus vuelos y anunció el cierre inmediato de sus operaciones, según informó el diario regional Anchorage Daily News y The Sun.

El anuncio, hecho público a través de un comunicado en redes sociales, tomó por sorpresa tanto a pasajeros con tiquetes confirmados como a varias comunidades que dependían de la aerolínea para su conexión con Anchorage y otras localidades del estado.

“Estamos sumidos en una carga de deuda que no hemos podido superar desde la pandemia”, escribió Joel Caldwell, propietario de la compañía y capitán de Alaska Airlines, en el mensaje.

¿Por qué Kenai Aviation cierra operaciones?

Kenai Aviation fue fundada en 1959 como un servicio aéreo vinculado a la industria energética del área de Cook Inlet. Desde entonces, había operado vuelos regulares y chárteres hacia destinos como Fairbanks, Homer, Seward, Valdez, Glennallen, Kenai y Unalakleet, entre otros.



Caldwell adquirió la empresa en 2018 con la intención de fortalecer el transporte regional en el estado. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, las secuelas económicas del COVID-19 dejaron a la aerolínea en una situación financiera difícil. “El banco está exigiendo el pago de la deuda. Tenemos que cesar todas las operaciones de inmediato. Estoy devastado”, expresó el directivo.

La compañía ya había enfrentado tropiezos este año. Un mantenimiento prolongado de una aeronave que cubría la ruta Anchorage–Unalakleet interrumpió por meses los vuelos directos hacia esa comunidad del oeste de Alaska. Aunque el avión fue reparado y los servicios retomados recientemente, Caldwell reconoció que la interrupción también generó pérdidas económicas significativas.

Kenai Aviation llevaba más de 6 décadas operando Foto: Kenai Aviation

¿Qué dicen los clientes de la aerolínea?

Tras el anuncio del cierre, varios usuarios reportaron haber recibido correos electrónicos confirmando la cancelación de sus vuelos programados para los próximos días. No obstante, la empresa no aclaró si ofrecerá reembolsos o compensaciones, ni si continuará operando vuelos chárter privados.

La noticia generó preocupación en localidades que dependían de Kenai Aviation como su principal medio de transporte. En Unalakleet, por ejemplo, el cese de operaciones deja nuevamente a la comunidad sin servicio aéreo regular.

“Nos tomó completamente por sorpresa”, dijo Kelsi Ivanoff, residente de la zona y conocedora de los procesos de contratación de servicios aéreos subsidiados. Según explicó, la búsqueda de un nuevo operador bajo el programa federal Essential Air Service se había detenido debido al cierre parcial del gobierno estadounidense.

Sin embargo, por otro lado, muchos clientes que le tienen aprecio a la aerolínea intentaron proponer algunas soluciones a través de los comentarios para ayudar a la aerolínea en su deuda:

“¿Y si pagamos por unos 6 vuelos adelantados o algo? Como un voucher anual para las personas que viajamos seguido, ¿ayudaría?”, “Kenai Aviation tendrá por siempre un lugar muy especial en mi corazón”, “Orándole a Dios para que les de nuevas y creativas ideas para mantener sus operaciones y deudas pagas” son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Kenai Aviation es muy querida por sus clientes en ese estado del país Foto. Kenai Aviation

El caso de Kenai Aviation se suma al de Ravn Alaska, otra aerolínea regional que también cesó actividades de manera abrupta hace menos de tres meses. Ambos cierres han dejado a numerosas comunidades rurales del estado sin conectividad aérea estable, una situación crítica en una región donde el acceso por carretera es limitado.

Pese al cierre, Caldwell manifestó su intención de buscar alternativas que permitan revivir la marca en el futuro. “Me niego a rendirme. No sé cómo hacerlo. No puedo prometer nada, pero creo que el vuelo 114 volverá a despegar”, escribió en su declaración. “Necesitamos capital, socios, un salvavidas. Ese inversionista está allá afuera, solo tenemos que encontrarlo”.