En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Tras 66 años, querida aerolínea de EEUU cancela todos sus vuelos y cierra operaciones de inmediato

Tras 66 años, querida aerolínea de EEUU cancela todos sus vuelos y cierra operaciones de inmediato

La aerolínea Kenai Aviation tiene una deuda que no le permite seguir con sus operaciones en este estado del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad