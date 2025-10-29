Lanzan nuevo vuelo que conecta a Colombia con tierra de volcanes: queda a 3 horas de Bogotá

La conectividad aérea entre Colombia y Centroamérica sigue ampliándose. Desde este miércoles, una nueva ruta permite unir de manera directa a Bogotá con una de las capitales más emblemáticas de la región, reconocida por su historia colonial, su gastronomía y por estar rodeada de imponentes volcanes.

La aerolínea Wingo, filial de Copa Holdings, inauguró su conexión directa entre el Aeropuerto Internacional El Dorado y Ciudad de Guatemala. Con ello, Colombia suma un nuevo destino internacional que refuerza los lazos turísticos y comerciales con Centroamérica.



¿Cuántos vuelos ofrece Wingo a Ciudad de Guatemala?

La operación contará con tres frecuencias semanales —los lunes, miércoles y viernes—, lo que permitirá a los viajeros planificar escapadas cortas o estancias de negocios en la capital guatemalteca.

Wingo viaja a 3 destinos ahora en Centroamérica Foto: Wingo

Según la compañía, se pondrán a disposición más de 50.000 asientos al año entre ambas ciudades.

Eduardo Lombana, CEO de Wingo, explicó que esta nueva ruta “dinamiza el turismo y los negocios entre ambos países” y ratificó que la aerolínea continuará su expansión internacional bajo el modelo de bajo costo.



Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil de Colombia, general (r) Henry Pinto, aseguró que este tipo de aperturas “fortalece la conectividad del país y brinda a los usuarios más alternativas de viaje”, destacando que la Entidad mantiene “los más altos estándares de seguridad operacional en cada vuelo”.



¿Qué hacer o ver en Ciudad de Guatemala?

De acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo, el intercambio de viajeros entre ambos países ha crecido significativamente. Durante el primer semestre de 2025, 67.000 guatemaltecos viajaron a Colombia, un 30 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En sentido contrario, 39.000 colombianos visitaron Guatemala, lo que representa un aumento del 9%.

Para el embajador de Guatemala en Colombia, Óscar Villagrán, esta nueva conexión “acercará aún más a nuestros pueblos, facilitando el flujo de visitantes, el intercambio cultural y las oportunidades de inversión”.

Guatemala también es muy conocido por sus volcanes activos Foto: Unsplash

Desde ProColombia, su presidenta Carmen Caballero señaló que la apertura de la ruta “consolida la conectividad regional de Colombia” y refuerza el propósito de posicionar al país como un punto estratégico que enlaza América Latina con el mundo.

La capital guatemalteca, situada a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, combina modernidad con historia prehispánica y arquitectura colonial. Desde allí se pueden realizar múltiples actividades culturales, gastronómicas y naturales. Estas son algunas de las más destacadas:



Explorar el Centro Histórico.

Museo Nacional de Arqueología y Etnología: posee una de las colecciones más importantes de piezas mayas.

Antigua Guatemala: a solo una hora de la capital, esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco conserva calles empedradas, iglesias en ruinas y vistas privilegiadas de los volcanes cercanos.

Volcán de Pacaya : uno de los más accesibles y activos del país. Los turistas pueden realizar caminatas hasta sus laderas, donde aún se percibe el calor de las rocas volcánicas.

: uno de los más accesibles y activos del país. Los turistas pueden realizar caminatas hasta sus laderas, donde aún se percibe el calor de las rocas volcánicas. Volcán de Agua : visible desde gran parte de Ciudad de Guatemala, es uno de los íconos naturales del país y ofrece rutas de senderismo para los más aventureros.

: visible desde gran parte de Ciudad de Guatemala, es uno de los íconos naturales del país y ofrece rutas de senderismo para los más aventureros. Volcán de Fuego: considerado uno de los más activos del continente, es posible observar sus erupciones controladas desde miradores seguros o desde los alrededores de Antigua.

Lago de Atitlán: aunque se encuentra a unas tres horas de la capital, es uno de los destinos más visitados de Guatemala, rodeado por tres volcanes y pueblos indígenas que conservan sus tradiciones ancestrales.

Semuc Champey, Guatemala Foto: Unsplash

La gerente general de OPAIN, Natalí Leal, resaltó que la nueva ruta “fortalece a El Dorado como un hub estratégico de Latinoamérica”, al tiempo que impulsa nuevas oportunidades de negocio y turismo.

Con este lanzamiento, Wingo suma 37 rutas activas en 20 ciudades de 11 países, consolidando una de las redes low cost más amplias de la región.

Los tiquetes hacia Ciudad de Guatemala están disponibles en wingo.com desde USD 112 por trayecto, incluyendo tasas e impuestos.