En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / A pasajeros con vuelos demorados los dejarían sin un peso si pasa esto con el avión

A pasajeros con vuelos demorados los dejarían sin un peso si pasa esto con el avión

Un reciente fallo podría cambiar lo que los pasajeros reciben cuando su vuelo se retrasa o cancela.

Pasajeros con vuelos demorados se quedarían con los bolsillos vacíos si cae un rayo
Así funciona la nueva norma.
Foto: AFP y Freepik
Por: AFP
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

La Justicia de la UE absuelve a las aerolíneas: un fenómeno meteorológico común como un rayo ahora es "circunstancia extraordinaria".

Vea también:

  1. Asientos de un avión_ImagenFX.jpg
    Asientos de un avión
    Foto: ImagenFX, referencia
    Sociedad

    Esta es la silla de avión donde menos turbulencia se siente: piloto explica

El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó este jueves que el impacto de un rayo en un avión puede considerarse una "circunstancia extraordinaria", lo que podría eximir a las aerolíneas de pagar compensaciones por retrasos prolongados o cancelaciones.

Avión
Avión
Foto: Pexels-Pixabay

El caso fue remitido por un tribunal austríaco al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, luego de que un pasajero solicitara una indemnización a Austrian Airlines.

El viajero llegó con más de siete horas de retraso desde Rumania a Austria, después de que el avión en el que debía viajar fuera alcanzado por un rayo y tuviera que ser remplazado.

"El impacto de un rayo constituye una circunstancia extraordinaria que puede liberar a la aerolínea de la obligación de pagar compensación (...) cuando da lugar a inspecciones de seguridad obligatorias", señaló el tribunal en un comunicado.

No obstante, indicó que corresponde al tribunal austríaco evaluar si la aerolínea adoptó "todas las medidas razonables" para evitar dicha circunstancia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Aerolíneas

Publicidad

Publicidad

Publicidad