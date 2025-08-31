Esta es la silla de avión donde menos turbulencia se siente: piloto explica

Algunas personas les tienen miedo a las alturas o a volar en avión y, por eso, cuando planean un viaje se aseguran de encontrar un asiento que les de un poco más de seguridad. Muchos se preguntan cuál es la silla en la que más turbulencia se podría sentir y optan por no elegirla, en caso de que se pueda seleccionar otra al momento de comprar tiquetes.

Esta duda fue resulta por el capitán Jaimes García, un reconocido piloto de Avianca que comparte datos de aviación a través de su cuenta de TikTok. Sus videos, que acumulan más de 1.000 visitas, responden a muchas de las preguntas que usuarios le hacen en esta red social, en la que tiene más de 200.000 seguidores.

Y es que, a través de sus publicaciones, no solo aborda temas técnicos y operacionales, sino que también ofrece una visión muy apasionada de su profesión, desmintiendo muchos mitos que surgen sobre los aviones.

Turbulencia y los asientos del avión

El capitán García explicó que “todos los asientos del avión son seguros”. Esto, para dar tranquilidad a los pasajeros; sin embargo, reveló cuáles asientos son los "peores en un avión" en términos de sensación de movimiento y "cómo impactan un vuelo".

Para esto, detalló que hay que tener en cuenta “el centro de gravedad del avión”. En términos sencillos, dijo que este punto queda cerca de las alas, donde queda todo el peso y donde queda cargado. Desde ese punto se mueven todos los ejes del avión.

Explicado eso, dijo que el pasajero que está totalmente adelante del centro podría sentir menos movimientos bruscos, en caso de una turbulencia fuerte. Mientras que aquellos que están atrás, después de la mitad, son los que más se moverían.

Esto, de acuerdo con el capitán, porque la distancia del centro de gravedad hasta el último pasajero es “mucho mayor”. Entonces, aclaró que los pasajeros sentados exactamente en el centro del avión o cerca de las alas, serán los que menos sientan una turbulencia o movimientos.

Así, recalcó que esto también se puede definir como un punto de "equilibrio" y, por eso, cuando un avión se llega a mover más de lo normal, hacia arriba o hacia abajo, en las alas es donde menos se siente.



