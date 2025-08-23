Tiktoker compró la almohada del D1 que todos están buscando: "Me la voy a quedar"

La almohada viscoelástica con aroma de D1 ha capturado la atención de los consumidores en busca de un mejor descanso. Ahora, el conocido Tiktoker 'el man de los descuentos' ha compartido su experiencia con este producto que promete un sueño profundo y verdaderamente relajante.

El Tiktoker adquirió la nueva almohada en espuma viscoelástica con olor, destacando de inmediato su precio "baratísima" en las Tiendas D1.

Confirmó que la almohada de aroma a aloe vera también tiene una versión de lavanda. Sus dimensiones son de 60 x 40 x 12 cm, y el Tiktoker encontró que tanto el tamaño como el forro son "genial".



La "altura y suavidad perfecta" que convence

Tras probarla, "el man de los descuentos" afirmó que la almohada le resultó "demasiado cómoda" y la catalogó como la "altura y suavidad perfecta". La almohada tiene una firmeza media y una altura que considera adecuada "para la mayoría de las personas, pues no es ni muy bajita ni muy alta". Además, se menciona que su aroma tiene propiedades descongestionantes.

Un aspecto que impresionó al Tiktoker fue la calidad del producto. La almohada cuenta con un forro totalmente extraíble para facilitar su lavado, y es completamente transpirable, antibacterial e hipoalergénica. Incluso, mencionó una prueba alemana de calidad y salubridad donde obtuvo un "100 sobre 100".

Almohada que llegó a Tiendas D1.

La decisión final fue rotunda: "Me la voy a quedar y la voy a reemplazar por las viejas que me habían costado el doble". Comentó que su antigua almohada era "bien alta y sobre todo mucho más dura", lo que resalta su preferencia por la nueva adquisición de D1, a la que consideró "genial".



Un precio inmejorable y recomendaciones de expertos

El valor de esta almohada es uno de sus mayores atractivos. El Tiktoker la compró por hasta 50.000 pesos, señalando que normalmente almohadas similares "cuestan alrededor de 90.000".

Expertos del Instituto del Sueño enfatizan que elegir la almohada correcta es "clave para prevenir problemas en su descanso" y la consideran un "complemento imprescindible y crucial para un descanso adecuado". La almohada de D1 está fabricada con espuma viscoelástica (PU) y viene infusionada con aromas relajantes de lavanda o aloe, conocidos por sus propiedades calmantes.

La espuma viscoelástica es "altamente recomendada, especialmente si duermes boca arriba, ya que ayuda a mantener el cuello alineado", siendo una almohada de dureza media ideal para esta postura.

Tan satisfecho quedó 'el man de los descuentos' con su compra que incluso expresó su deseo de conseguir también la versión de lavanda de la almohada.

