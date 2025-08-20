Adiós noches en vela; la nueva almohada del D1 que promete un sueño profundo

¿Cansado de dar vueltas en la cama? Una novedad está revolucionando el descanso y llegó a las Tiendas D1, captando rápidamente la atención de los clientes.

Expertos del Instituto del Sueño afirman que la almohada es un complemento imprescindible y crucial para un descanso adecuado durante la noche. Su objetivo principal es mantener la cabeza en una posición neutra, alineada con los hombros, evitando que se eche demasiado hacia atrás o hacia adelante. Elegir la almohada correcta es clave para prevenir problemas en su descanso.

El producto que sorprende a clientes es la almohada viscoelástica con aroma, diseñada específicamente para ofrecer un sueño más profundo y verdaderamente relajante.

Esta innovadora almohada está fabricada con espuma viscoelástica (PU) y viene infusionada con aromas relajantes de lavanda o aloe, conocidos por sus propiedades calmantes. Con unas dimensiones de 60 x 40 x 12 cm, busca mejorar significativamente la calidad de tu descanso. ¡Y lo mejor es su precio: $49.900!.

La espuma viscoelástica es altamente recomendada, especialmente si duermes boca arriba, ya que ayuda a mantener el cuello alineado. Aunque cada persona es un mundo y tiene necesidades diferentes al dormir, una almohada de dureza media es ideal para esta postura.

Almohada que llegó a Tiendas D1.

Más allá de la cabeza: Consejos para un sueño óptimo

Pero no solo la almohada principal cuenta. El uso de almohadas adicionales puede ser un gran aliado para mantener su columna vertebral en la posición adecuada, sin importar cómo duermas:

