Comisión de Acusaciones fue citada este miércoles ¿podrían archivarse procesos contra Petro?

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes fue citada para sesionar este miércoles 17 de diciembre. La citación se dio a última hora, cuando ya estaban terminando las sesiones de este periodo legislativo.

En la agenda de la Comisión para la sesión de este miércoles están varios de los procesos contra el presidente Gustavo Petro y los congresistas deberán decidir si se archivan o no.

Le puede interesar: ¿Cuándo actuará la Comisión de Acusaciones? Sectores reaccionan a sanción del CNE a campaña Petro

Los primeros 19 expedientes que se van a analizar en el orden del día son contra el presidente Gustavo Petro y por diferentes razones.



Además, la Comisión de Investigación también citó al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que amplíe su denuncia contra la magistrada Cristina Lobana, a quien Benedetti acusa por un presunto abuso de poder durante el allanamiento a su vivienda en Barranquilla.

Benedetti deberá acudir a la Comisión de Acusaciones a las 10:00 de la mañana de este miércoles 17 de diciembre.