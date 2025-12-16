En vivo
Comisión de Acusaciones fue citada este miércoles ¿podrían archivarse procesos contra Petro?

Comisión de Acusaciones fue citada este miércoles ¿podrían archivarse procesos contra Petro?

La Comisión de Investigación y Acusaciones deberá decidir si archiva, o no, algunos procesos contra el presidente Gustavo Petro.

