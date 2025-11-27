En vivo
Blu Radio  / Política  / ¿Cuándo actuará la Comisión de Acusaciones? Sectores reaccionan a sanción del CNE a campaña Petro

¿Cuándo actuará la Comisión de Acusaciones? Sectores reaccionan a sanción del CNE a campaña Petro

Desde algunos sectores políticos reaccionaron a la sanción del CNE por violación de topes electorales.

Comisión de Acusación investigará campaña de presidente Petro
Foto: Cámara de Representantes y Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

