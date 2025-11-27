¿Cuándo actuará la Comisión de Acusaciones? Sectores reaccionan a sanción del CNE a campaña Petro

Desde diferentes sectores políticos han reaccionado a la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar la campaña Petro presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos.

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, pidió a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, instancia que investiga al presidente, actuar tras esta decisión.

“¿Cuándo actuará la Comisión de Acusaciones? Si el órgano electoral ya confirmó que las denuncias tenían sustento jurídico, ¿por qué la investigación no avanza? ¿o es que en la Comisión de Acusaciones están planteando vacancias judiciales que están impidiendo el trámite?”, dijo Triana.

Campaña Petro Presidente 2022 AFP

Por su parte, la precandidata Vicky Dávila aseguró que este era un caso de corrupción: “Violar topes en una campaña es corrupción. Petro llegó así a la presidencia. Así ha gobernado”, dijo Dávila.



Y otros sectores piden la renuncia de Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol: “La campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes electorales y Ricardo Roa tiene que salir de Ecopetrol”, dijo el representante del Centro Democrático Andrés Forero.

Ante la noticia, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, habló en Mañanas Blu sobre la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022. Aseguró que aún no han recibido una notificación formal sobre la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral.

“Es un entramado muy extraño. Es incoherente lo que están haciendo; me siento en la época de la gran persecución contra nosotros. No nos pudieron matar con tantas cosas y ahora vienen unas sanciones que a mí me hacen sentir otra vez en la gran persecución contra la Unión Patriótica”, afirmó.