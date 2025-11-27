En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Vuelos hacia Venezuela
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / CNE sancionó a la campaña Petro Presidente por violación de topes y financiación prohibida

CNE sancionó a la campaña Petro Presidente por violación de topes y financiación prohibida

En esta decisión fueron multados Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, la tesorera, los auditores y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad