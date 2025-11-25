CNE abrió indagación preliminar contra UP y Partido Comunista por renunciar a consulta del Pacto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió en la mañana de este martes un auto el 24 de noviembre de 2025 en el que avoca conocimiento, abre indagación preliminar y ordena pruebas en contra de los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano, por haber renunciado a la consulta presidencial del Pacto Histórico del pasado domingo 26 de octubre de 2025.

Según la denuncia presentada, se pide que estos ambos partidos reintegren una parte proporcional de los gastos electorales en los que incurrió la Organización Electoral para la realización de dicha consulta. El proceso se inicia por una queja presentada el 24 de octubre de 2025 por el ciudadano Samuel Ortiz, quien solicitó la apertura de indagación y la aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011 (Ley de Partidos y Movimientos Políticos).

Unión Patriótica // Foto: Facebook Unión Patriótica Valle del Cauca

Partido Comunista Colombiano Foto: Twitter @notipaco

El documento señala que el escrito aportado por el ciudadano incluye la renuncia del 22 de octubre de 2025, presentada por los representantes legales de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. En dicho escrito, según se describe en el Auto, las colectividades explican que su retiro obedecía a la falta de “claridad y garantías jurídicas” de la consulta y a la inconformidad con la posible calificación de la misma como interpartidista.



El magistrado ponente, Álvaro Hernán Prada, verificó de oficio el acuerdo de voluntades del 26 de septiembre de 2025 y el acta de inscripción expedida por la Registraduría, documentos que también forman parte de las pruebas incorporadas.

El Auto ordena practicar pruebas adicionales, entre ellas requerir al Fondo de Financiación Política y Campañas Electorales una certificación sobre anticipos otorgados a los partidos investigados, y a la Registraduría Delegada en lo Electoral, los informes de los gastos asumidos por la Organización Electoral en la consulta del 26 de octubre.

Asimismo, se concede un plazo de tres días a los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano para que entreguen una versión libre por escrito sobre los hechos relacionados con el reintegro que podría corresponderles conforme al artículo 7° de la Ley 1475.