¿Sanciones legales contra Armando Benedetti? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 12 de noviembre de 2025:



Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian , habló sobre las razones por las que el precio del dólar se mantiene bajo.

Escuche el programa completo aquí: