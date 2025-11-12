¿Sanciones legales contra Armando Benedetti? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 12 de noviembre de 2025:
- Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, habló sobre las razones por las que el precio del dólar se mantiene bajo.
- Humberto Hernández, presidente del Instituto Nacional de Contadores, dio detalles sobre el segundo debate del proyecto de ley que busca rebajar los requisitos para acceder a la tarjeta profesional de contador.
- Camilo Enciso, secretario de Transparencia, se pronunció sobre los negocios entre el empresario de conciertos Ricardo Leyva y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
- Eric Rojo, coronel (r) del Ejército de EE. UU., se refirió a la orden de Maduro de crear los comandos de defensa integral.
- Ariel Alarcón Prada, médico sobreviviente de la tragedia de Armero, narró los momentos que vivió durante la tragedia.
Escuche el programa completo aquí: