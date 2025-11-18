Luis Díaz no perdona: video del gol con Colombia vs. Australia en Nueva York

En los últimos minutos llegaron los goles para la Selección Colombia en su partido amistoso contra Australia y, por su puesto, Luis Díaz estuvo presente en el marcador.

La también estrella del Bayern de Múnich apareció en el minuto 89 para poner el 2-0 parcial.

La reflexión de Luis Díaz

En conversación con Gol Caracol, el guajiro felicitó a todo el grupo por el triunfo ante Australia. También agradeció a Dios por el momento que está viviendo tanto con la selección como con el Bayern.

De hecho, señaló que siente que juega similar a su posición en el conjunto bávaro por la confianza del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y, en ese sentido, puede aprovechar los espacios que deja la defensa rival.



"Estos partidos son para crecer. Rivales que te complican, que en la pelota quieta son fuertes. Tratar de corregir lo no tan bueno. Feliz por la hinchada, siempre nos acompañan, nos hacen sentir como en casa y sé que lo van a hacer en el Mundial", concluyó Díaz.