En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Bayern Múnich lanza camiseta especial en honor a Luis Díaz: así puede personalizarla

Bayern Múnich lanza camiseta especial en honor a Luis Díaz: así puede personalizarla

El Bayern Múnich estrenó su más reciente camiseta que se podrá adquirir en la tienda y podrá personalizarla con la edición especial de sus jugadores. Pero, ¿cómo personalizarla?

Publicidad

Publicidad

Publicidad