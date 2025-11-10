Bayern Múnich lanza camiseta especial en honor a Luis Díaz: así puede personalizarla

El jugador colombiano Luis Díaz ha tenido una destacada participación en el equipo alemán Bayern Múnich. Tanto así que ha sido el protagonista de múltiples goles que han llevado al bávaro a conseguir importantes victorias en sus últimos compromisos.

En la previa de la época navideña, el Bayern decidió lanzar un nuevo modelo de la camiseta del equipo, que podrá personalizarse con el nombre de su jugador favorito e, incluso, con su nombre.

La cuenta oficial del equipo bávaro publicó las primeras imágenes de la camiseta el pasado domingo, 9 de noviembre, que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

¿Cuánto cuesta la camiseta personalizable de Luis Díaz?

La nueva camiseta del Bayern Múnich podrá personalizarse al gusto del aficionado, y tiene la opción de incluir el nombre del jugador (como el de Luis Díaz), que estará ubicado en la parte de la espalda.



Camiseta personalizada de Luis Díaz en el Bayern Múnich Foto: captura de pantalla de la página web FC Bayern Múnich

La página oficial del Bayern Múnich hizo pública en su web la camiseta personalizable, que tendrá un valor de $ 571,500 pesos colombianos mas IVA y envío.



¿Cómo personalizar la camiseta de Luis Díaz del Bayern Múnich?

Para personalizar la camiseta con el nombre de Díaz, deberá seguir estos pasos:



Ingresar a la página del producto

URL: fcbayern.com/store

Buscar: “Camiseta de local para hombre 25-26” o el código del producto (76266). Seleccionar la talla que desea

En el menú desplegable, elegir entre las tallas disponibles.

Esto es obligatorio antes de añadirla al carrito. Elegir el tipo de bandada (nombre y número):

Opción “Sin”: camiseta sin nombre ni número.

Opción “Jugador”: incluye el número y nombre de un futbolista oficial (por ejemplo, 14, Luis Díaz).

Opción “Individual”: si desea, por el contrario, que su nombre aparezca en la camiseta, podrá personalizarlo. Sin embargo, la camiseta no contará con la foto del jugador en la espalda. Seleccionar el número y/o su nombre personalizado

Si elige “Jugador”, aparecerá una lista con jugadores y sus dorsales.

Si elige “Individual”, haga clic en la opción “Elige tu nombre” y escriba el texto que quiera que aparezca en la espalda de la camiseta (nombre y número). Elegir el tipo de logo adicional (si lo desea):

Sin insignia: camiseta limpia, sin parches.

Logotipo CL: añade el logo de la UEFA Champions League en la manga.

Logotipo de Meister: añade el logo de campeón de la Bundesliga. Revisar el resumen de su personalización

A la derecha verá el precio total , que será $ 571.500 pesos colombianos (IVA no incluido).

Verificar color, talla, nombre y número antes de continuar. Hacer clic en “Añadir a la cesta” (Add to cart)

Esto guarda su diseño personalizado en el carrito de compras.

Proceder con el pago.

Los valores del envío estarán sujetos a la ubicación que desee ingresar y la camiseta podrá ser personalizable con cualquiera de los jugadores del equipo.