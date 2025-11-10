Bayern Múnich lanza camiseta especial en honor a Luis Díaz: así puede personalizarla

El jugador colombiano Luis Díaz ha tenido una destacada participación en el equipo alemán Bayern Múnich. Tanto así que ha sido el protagonista de múltiples goles que han llevado al bávaro a conseguir importantes victorias en sus últimos compromisos.
En la previa de la época navideña, el Bayern decidió lanzar un nuevo modelo de la camiseta del equipo, que podrá personalizarse con el nombre de su jugador favorito e, incluso, con su nombre.
La cuenta oficial del equipo bávaro publicó las primeras imágenes de la camiseta el pasado domingo, 9 de noviembre, que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
¿Cuánto cuesta la camiseta personalizable de Luis Díaz?
La nueva camiseta del Bayern Múnich podrá personalizarse al gusto del aficionado, y tiene la opción de incluir el nombre del jugador (como el de Luis Díaz), que estará ubicado en la parte de la espalda.
La página oficial del Bayern Múnich hizo pública en su web la camiseta personalizable, que tendrá un valor de $ 571,500 pesos colombianos mas IVA y envío.
¿Cómo personalizar la camiseta de Luis Díaz del Bayern Múnich?
Para personalizar la camiseta con el nombre de Díaz, deberá seguir estos pasos: