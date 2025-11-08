Luis Díaz le da un respiro al Bayern Múnich: con golazo 'maradoniano' le empata al Unión Berlín

Luis Díaz volvió a ser protagonista y despejó las dudas que surgieron tras su expulsión en el duelo de Champions League ante el PSG, donde pasó de héroe a villano en cuestión de minutos.

Después de la polémica tarjeta roja, muchos se preguntaban si Vincent Kompany volvería a confiar en él para el encuentro ante el FC Unión Berlín, correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga. La respuesta fue clara: el técnico belga apostó nuevamente por el colombiano, quien demostró por qué es una de las piezas más destacadas del conjunto bávaro.

El guajiro había brillado en la Champions al marcar dos goles en apenas 30 minutos frente al vigente campeón, pero su jornada terminó de forma amarga con una falta sobre Achraf Hakimi, que provocó la lesión del marroquí y su propia expulsión. Aun así, Kompany lo respaldó y le dio la titularidad ante el Berlín, confianza que Díaz retribuyó con una actuación sobresaliente.

This thread is 𝗜𝗡𝗦𝗔𝗡𝗘! ⤵️🤯🇨🇴 pic.twitter.com/QLT6kMLjCf — FC Bayern München (@FCBayern) November 8, 2025

Luis Díaz igualó el marcador ante el Unión Berlín

El partido comenzó cuesta arriba para el Bayern Múnich, que dominó el juego sin lograr concretar sus llegadas. Al minuto 27, Danilho Doekhi adelantó al conjunto local, ‘Los de Hierro’, que aprovecharon su efectividad para abrir el marcador.

Sin embargo, el cuadro bávaro no bajó el ritmo y siguió insistiendo hasta que apareció la magia del colombiano. Al minuto 38, Luis Díaz igualó el marcador con una jugada que combinó velocidad, técnica y definición, justo antes del descanso.



¿Cómo fue el gol de Lucho Díaz?

Todo nació tras un centro al área que fue rechazado por Doekhi. Díaz tomó la pelota, hizo una pared con un compañero y recibió de nuevo el pase que lo dejó mano a mano con el defensa rival. En una maniobra rápida, controló al borde de la línea y, sin ángulo aparente, lanzó un disparo cruzado que terminó en el segundo palo, imposible para el portero del Unión Berlín.

Con ese tanto, Lucho reafirmó su momento y respondió en el campo a las críticas, impulsando al Bayern a mantener su invicto y a seguir firme en la pelea por el título de la Bundesliga.