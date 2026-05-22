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Alcaldía de Bucaramanga alerta sobre estafas con supuestos trámites de cambio de estrato

Los delincuentes prometen a sus víctimas cambiar el estrato socioeconómico de su inmueble y saldar supuestas deudas con la Alcaldía de Bucaramanga.

Bucaramanga.jpg
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 22 de may, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga lanzó una alerta a la comunidad ante el aumento de denuncias por presuntas estafas relacionadas con trámites de estratificación socioeconómica en la ciudad.

Según las autoridades, personas inescrupulosas están utilizando mensajes de WhatsApp y redes sociales para engañar a los ciudadanos y cobrar dinero por supuestos procesos de modificación de estrato o revisión de deudas.

Desde la Secretaría de Planeación advirtieron que algunos individuos incluso se estarían haciendo pasar por funcionarios de la administración municipal o integrantes del Comité de Estratificación para ofrecer supuestas ayudas a cambio de pagos.

Benjamín Rueda Acevedo, coordinador del grupo de estratificación, explicó que los casos conocidos involucran mensajes en los que se informa a los ciudadanos sobre supuestas obligaciones pendientes y se les solicita comunicarse a determinados números telefónicos para adelantar trámites.

“Queremos advertir a toda la ciudadanía que hay unos mensajes que están llegando a través de las redes y el WhatsApp, donde informan a las personas que tienen deudas pendientes, que pueden realizar trámites de estratificación y que deben comunicarse a un número. La advertencia es que no hagan caso de estos mensajes y cualquier trámite que realicen deben hacerlo directamente en la Alcaldía de Bucaramanga”, señaló el funcionario.

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La administración municipal reiteró que ninguno de los procesos relacionados con estratificación requiere pagos a intermediarios y recordó que todos los trámites deben hacerse únicamente por los canales oficiales y en las oficinas autorizadas de la Alcaldía.

Las autoridades también recomendaron a la ciudadanía no entregar dinero, documentos personales ni información sensible a desconocidos, y denunciar cualquier intento de fraude ante los organismos competentes.

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