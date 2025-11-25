Reactivan subsidio del 50 % en Metrolínea para personas de estratos 1,2 y 3 en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la reactivación del subsidio del 50% en el valor del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Metrolínea), una medida que busca aliviar los costos de movilidad de las familias más vulnerables y promover el uso del transporte público en la ciudad.

El secretario de Hacienda, Reynaldo José D’Silva, confirmó que el beneficio vuelve a estar disponible para los usuarios que cumplan con los requisitos.

“Hemos retomado de nuevo el beneficio del 50% en el Sistema Integrado de Transporte Masivo. Este beneficio aplica solo para las personas de estratos 1, 2 y 3. Si quiere saber si puede acceder, acérquese a las oficinas de Metrolínea, ubicadas en la estación de Provenza”, explicó el funcionario.

El subsidio SITME está dirigido a estudiantes de colegios públicos, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades públicas y privadas; adultos mayores de 62 años; personas con discapacidad permanente; y ciudadanos que participan en procesos de formación deportiva, artística o cultural.



La atención para quienes deseen inscribirse o verificar su elegibilidad se realiza de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y 12:00 m., y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., en la estación Provenza. Los interesados también pueden comunicarse a la línea 607 692 98 25.

Cabe anotar que el Sistema de Transporte Masivo Metrolínea se encuentra en la primera fase de reactivación que inició el pasado 3 de noviembre con la operación de 12 buses alquilados por Metrolínea, que por el momento, solo prestan servicio en Bucaramanga.

El gerente de Metrolínea, Emiro Castro, explicó que los vehículos, contratados a la empresa Transportes Medellín.

Con la entrada en funcionamiento de estos 12 buses, Metrolínea busca mejorar la cobertura y frecuencia del servicio en el área metropolitana de Bucaramanga.