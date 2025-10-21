Denuncian abandono de estaciones e infraestructura de Metrolínea: “Las están robando”

El Sindicato de Trabajadores del Transporte y Logística denunció la grave falta de infraestructura que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Metrolínea, justo en el momento en que la empresa adelanta la llegada de nuevos buses alquilados para reforzar la operación.

Luz Marina Peña, representante del sindicato, señaló que actualmente el sistema no cuenta con las condiciones adecuadas para atender la demanda del servicio ni con la infraestructura necesaria para garantizar su funcionamiento eficiente.

“En este momento no contamos con la infraestructura completa para atender el sistema público masivo. Y hoy estamos denunciando y rechazando todo lo que está ocurriendo con el portal de Piedecuesta”, afirmó.

Peña advirtió que los daños y saqueos recientes en este punto del sistema evidencian una grave situación de abandono institucional.



“Este hurto, esta destrucción que están haciendo personas que no son habitantes de la calle, realmente están dando a conocer que el sistema lo quieren es destruir, quieren que el transporte público masivo quede en cenizas. No sabemos cuáles son los intereses que están allí, pero sí pedimos a las autoridades que tomen medidas y hagan una buena investigación para determinar quiénes son los culpables”, añadió.

La dirigente sindical también hizo un llamado urgente a las alcaldías del área metropolitana -Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón- para que asuman con responsabilidad la protección de los bienes públicos del sistema.

"Metrolínea no tiene la infraestructura para atender a sus pasajeros (...) Se están robando los elementos de las estaciones": Sindicato de Trabajadores del Transporte denuncia deterioro y pérdida de la infraestructura del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga #MañanasBlu pic.twitter.com/87cRZgClTB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 21, 2025

“Se necesita voluntad política de las administraciones municipales para cuidar y recuperar la infraestructura. Estos bienes son de la comunidad”, enfatizó.

De acuerdo con Peña, el Ministerio de Transporte ya ha manifestado la existencia de recursos destinados a la recuperación del sistema, pero su ejecución depende del compromiso de las autoridades locales.

“En una reunión y en oficios, el Ministerio nos manifestó que existen los recursos para hacer posible esta recuperación, pero necesitan voluntad de los alcaldes”, señaló.

El sindicato cuestionó además que, pese a la llegada de buses alquilados para reforzar la operación, las condiciones físicas de los portales y estaciones siguen deteriorándose, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y la seguridad de los usuarios.

La denuncia se suma a las múltiples voces que en los últimos meses han alertado sobre la crisis estructural de Metrolínea, un sistema que, a pesar de los intentos de reactivación, continúa afectado por la falta de inversión, la descoordinación institucional y el deterioro de su infraestructura.