Alcaldía de Bucaramanga responde por estratificación y niega aumentos generalizados

En medio de la controversia generada por el aumento en las tarifas de servicios públicos tras la actualización de la estratificación socioeconómica, la Alcaldía de Bucaramanga salió al paso de las críticas y envió un mensaje de “tranquilidad y confianza” a la ciudadanía.

A través del jefe de Gobernanza, Jhon Manuel Delgado, la administración municipal defendió el proceso y aseguró que este se realizó conforme a la normativa vigente y con base en criterios técnicos definidos a nivel nacional.

Según explicó el funcionario, la actualización de la estratificación responde a lo establecido en la Ley 142 de 1994 y a los lineamientos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que en 2019 modificó la metodología para pasar de un modelo por sectores a uno más preciso basado en predios individuales.

“El estudio técnico se inició en 2020 y culminó en 2025, siendo posteriormente validado por el Comité de Estratificación y adoptado mediante el Acto Administrativo 737 del 22 de septiembre de 2025”, indicó Delgado.



Frente a las denuncias de incrementos masivos en los estratos -como lo ha advertido el concejal Diego Lozada-, la Alcaldía aseguró que los cambios no son generalizados. De acuerdo con las cifras oficiales, el 97,6 % de los predios en Bucaramanga mantuvo su clasificación, mientras que el 1,2 % registró aumento de estrato y el 1,1 % tuvo una reducción.

“La estratificación se realiza por predio, no por barrios ni comunas, lo que permite mayor equidad en la clasificación”, enfatizó la administración.

Sin embargo, estas explicaciones contrastan con las denuncias de ciudadanos y concejales que aseguran que en varios sectores de la ciudad se han presentado incrementos que ya impactan el valor de los servicios públicos, especialmente el agua, cuya facturación comenzó a reflejar los cambios desde abril.

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El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga confirmó que cerca de 7.000 hogares fueron notificados sobre modificaciones en su estrato, lo que derivó en ajustes en el cobro del servicio, en cumplimiento del decreto municipal.

Ante las inquietudes, la Alcaldía reiteró que los ciudadanos pueden solicitar la revisión de su estrato a través de la Oficina de Estratificación de la Secretaría de Planeación o mediante los canales digitales de la entidad, como el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

El debate continúa abierto en el Concejo de Bucaramanga, donde se espera un control político para esclarecer el alcance de la medida, mientras crece la preocupación en comunidades que denuncian falta de socialización y posibles afectaciones económicas.