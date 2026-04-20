Alcaldía de Bucaramanga aumentó estrato de 7.000 hogares sin socializar: hay polémica

Una fuerte controversia se está desatando en Bucaramanga tras la actualización de la estratificación socioeconómica que, según viene denunciando la comunidad y el concejal Diego Lozada, estaría generando incrementos significativos en las tarifas de servicios públicos para miles de hogares, sin el debido proceso de socialización ni visitas técnicas.

De acuerdo con el cabildante, la medida -que es competencia del municipio conforme a la Ley 142 de 1994- estaría afectando directamente a sectores vulnerables de la ciudad. Lozada aseguró ante el Concejo que han recibido múltiples quejas de ciudadanos que afirman no haber sido visitados por personal técnico antes del cambio de estrato.

“En muchos casos no hubo visita técnica. Estamos viendo cómo, de manera sistemática, personas que eran estrato 2 hoy pasan a estrato 3, lo que dispara el costo de servicios como agua, luz y gas, y además les quita subsidios”, advirtió el concejal.

El corporado también cuestionó la falta de acceso a la información oficial, como el Decreto 0737 de 2025, y anunció que promoverá un debate de control político para exigir explicaciones a la Administración Municipal e incluso solicitar la suspensión de los efectos de la medida mientras se garantiza el debido proceso.



A los Bumangueses les cambiaron el estrato, ahora si van a acabar con los pobres en la ciudad.



Aquí les cuento porque 👇🏻 pic.twitter.com/kQOqa9gKCh — Diego Lozada - Concejal Bucaramanga (@DiegoALozada) April 20, 2026

La preocupación se refleja en testimonios ciudadanos. Una habitante del barrio Buenos Aires relató que su factura del agua llegó con un aumento considerable tras recibir una notificación del cambio de estrato. “Pensé que era solo a mí, pero luego supimos que fue a todo el barrio. El recibo me llegó casi en 145 mil pesos, sin haber aumentado el consumo”, explicó.

Según el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la entidad tuvo que notificar a cerca de 7.000 hogares sobre el ajuste, en cumplimiento del decreto municipal que obliga a las empresas de servicios públicos a aplicar la nueva estratificación. Desde la entidad señalaron que intentaron hacer la notificación de manera individual y también sostuvieron reuniones con líderes sociales.

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La actualización ya comenzó a reflejarse en las facturas desde abril de 2026, lo que ha generado inconformidad en diferentes sectores de la ciudad. Mientras tanto, la Secretaría de Planeación ha indicado que los ciudadanos pueden solicitar la revisión de su estrato si no están de acuerdo con la clasificación asignada.

El debate apenas comienza y podría escalar en los próximos días en el Concejo de Bucaramanga, donde se espera que la Administración entregue detalles sobre la metodología aplicada y los criterios utilizados para redefinir la estratificación en la ciudad.

Por ahora la Secretaría de Planeación y la Alcaldía de Bucaramanga no se han pronunciado sobre la medida.