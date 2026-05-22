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Mujer murió atropellada por presunto conductor en estado de embriaguez en Floridablanca

El conductor involucrado se fugó del sitio donde se presentó el accidente de tránsito. Autoridades competentes avanzan en las investigaciones.

FOTO ACCIDENTE MOTO FLORIDABLANCA.jpg
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Una mujer identificada como Matyury Esperanza Martínez Martínez perdió la vida tras verse involucrada en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, en sentido norte-sur.

La víctima, nacida el 9 de octubre de 1990, se movilizaba en una motocicleta cuando fue atropellada, presuntamente, por un conductor que al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El siniestro vial ocurrió en el corredor que conecta a Floridablanca con Piedecuesta, una de las vías con mayor flujo vehicular del área metropolitana de Bucaramanga y donde constantemente se reportan accidentes de tránsito, especialmente durante las noches y madrugadas.

Las autoridades llegaron al lugar para adelantar la inspección técnica del cuerpo y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho. El conductor involucrado se fugó del sitio donde se presentó el accidente de tránsito. Autoridades competentes avanzan en las investigaciones. Señalan testigos que fue un carro de alta gama.

Este nuevo caso vuelve a generar preocupación por los accidentes relacionados con presuntos conductores en estado de embriaguez en Santander, una problemática que continúa cobrando vidas y dejando víctimas fatales en las vías del departamento.

En la última semana han muerto en accidentes de tránsito más de 10 personas en vías de Santander. El hecho más reciente se registró en el municipio de Barbosa donde el conductor de un camión falleció tras un fuerte choque contra un bus, en la entrada del corregimiento de Cite.

Organismos de tránsito han reiterado el llamado a los ciudadanos para evitar conducir bajo efectos del alcohol y respetar las normas de movilidad, con el fin de prevenir tragedias en las carreteras del área metropolitana de Bucaramanga.

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