Cruce de denuncias entre Gloria Flórez y Óscar Villamizar eleva tensión política en Santander

Un nuevo episodio de confrontación política se desató en Santander luego de que la senadora Gloria Flórez denunciara ante la plenaria del Senado presuntos ataques y actos de hostigamiento contra la campaña “Súbete a la chiva”, impulsada por el Pacto Histórico en varios municipios del país para apoyar al candidato presidencial Iván Cepeda.

La congresista aseguró que sectores de la ultraderecha estarían promoviendo acciones para impedir el desarrollo de las actividades políticas de su movimiento en Santander. Según afirmó, recientemente personas vinculadas a campañas de oposición bloquearon el ingreso de la denominada “chiva” del Pacto Histórico al municipio de Charalá, situación que habría derivado en hechos violentos y personas lesionadas, entre ellas algunos policías.

La senadora Gloria Flórez anunció además que interpuso una denuncia penal contra el representante a la Cámara Óscar Villamizar, a quien señala de presunto hostigamiento agravado. La senadora sostuvo que el congresista habría celebrado en redes sociales las agresiones registradas durante la actividad política y que esto contribuye a aumentar el clima de confrontación política en la región.

“Llevamos este delicado caso a los estrados judiciales para que se defiendan nuestros derechos y las libertades públicas”, expresó la congresista, quien también denunció nuevos hechos ocurridos en San Vicente de Chucurí, donde, según dijo, personas relacionadas con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella habrían impedido el ingreso de la caravana política.



Denuncio ante la plenaria del Senado los sistemáticos ataques de la ultraderecha contra nuestra campaña del Pacto Histórico en Santander.



Están desarrollando una estrategia en contra de nuestra estrategia “súbete a la chiva”, una iniciativa que ha sido acogida, desarrollada con… pic.twitter.com/MSodrmw04O — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) May 20, 2026

En respuesta, el representante Óscar Villamizar rechazó las acusaciones y anunció que también acudirá a la justicia. El congresista aseguró que interpondrá acciones judiciales contra Gloria Flórez por presunta falsa denuncia y estigmatización.

“El caso que terminará en la Corte Suprema de Justicia es el de ella”, manifestó Villamizar, quien defendió su actuación frente a los hechos ocurridos en Charalá y aseguró que rechaza cualquier acto de violencia o vandalismo contra sectores de oposición.

Denunciaré a la Senadora @GloriaFlorezSI por falsa denuncia, ¡A mi no me va a arrodillar ni a asustar con sus artimañas!



Aqui los únicos hostigadores son los del Pacto Histórico. En la corte nos vemos. pic.twitter.com/rwWgiFlkNn — Óscar Villamizar M. (@OscarVillamiz) May 21, 2026

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La controversia se produce en medio del ambiente preelectoral que vive el país de cara a las elecciones de 2026 y evidencia la creciente polarización política en varias regiones de Colombia. Santander se ha convertido en uno de los escenarios de mayor confrontación entre sectores afines al Pacto Histórico y movimientos de oposición liderados por dirigentes del Centro Democrático.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, avances sobre las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia denunciados por ambas partes.