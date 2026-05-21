Santander activa plan de seguridad para elecciones del 31 de mayo

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, las autoridades en Santander reforzaron las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de la jornada democrática en los 87 municipios del departamento.

Tras un consejo de seguridad y comité de seguimiento electoral, el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, confirmó que el Ejército Nacional y la Policía ya iniciaron el despliegue y cobertura en el territorio para acompañar el proceso electoral y prevenir alteraciones del orden público.

“El Ejército Nacional nos informó sobre el avance en territorio de cobertura en cada uno de los municipios y también el acompañamiento de nuestra Policía Nacional en esas garantías electorales”, señaló el funcionario.

Según explicó Hernández, durante las reuniones también se socializaron las alertas tempranas y los municipios identificados con algún nivel de riesgo electoral, con el fin de que las administraciones locales, la Registraduría y las autoridades activen canales de prevención y seguimiento.



De acuerdo con el funcionaroi, hay un nivel de riesgo máximo en Barrancabermeja. Adicionalmente, otras zonas del departamento fueron incluidas en seguimiento especial. Se trata de los municipios de Puerto Parra, Simacota, Coromoro y Charalá, donde también se han identificado riesgos asociados a situaciones de orden público y antecedentes electorales.

El secretario indicó que el trabajo articulado entre la Gobernación, la fuerza pública y las autoridades electorales busca reducir cualquier amenaza relacionada con delitos electorales o situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia durante las votaciones.

“Administrar el riesgo es reducir esa atención y hacer el acompañamiento debido con acciones, intervenciones y controles para que los delitos electorales se mitiguen y se lleven a cero”, manifestó.

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Las autoridades departamentales aseguraron que el objetivo es que los santandereanos puedan participar de una jornada electoral “en paz, con seguridad y transparencia”, además de garantizar la logística necesaria para el desarrollo de los comicios del 31 de mayo.