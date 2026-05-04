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Alerta electoral en cinco municipios de Santander por orden público

Hay especial atención en Barrancabermeja por presencia de grupos armados ilegales.

Mesa de votación elecciones 2026
Mesa de votación.
Foto: Registraduría
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de may, 2026

La Secretaría del Interior de Santander encendió las alertas de cara a las elecciones presidenciales, al advertir un nivel de riesgo máximo en Barrancabermeja y la priorización de otros cuatro municipios por situaciones de orden público.

El secretario del Interior, Óscar Hernández, informó que, tras el más reciente comité de seguimiento electoral, el distrito especial de Barrancabermeja fue catalogado como el punto más crítico del departamento.

Según explicó el funcionario, esta clasificación responde a antecedentes en procesos electorales anteriores y a las actuales condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en la zona.

“En el departamento se identifica un solo lugar geográfico como prioritario, que es Barrancabermeja, por afectaciones en eventos electorales anteriores y la situación actual en materia de seguridad”, señaló.

Adicionalmente, otras zonas del departamento fueron incluidas en seguimiento especial. Se trata de los municipios de Puerto Parra, Simacota, Coromoro y Charalá, donde también se han identificado riesgos asociados a situaciones de orden público y antecedentes electorales.

Hernández indicó que, pese a estas alertas, “en el último proceso electoral del pasado 8 de marzo se logró llevar el riesgo a cero en el departamento, gracias al trabajo articulado entre autoridades civiles, Policía y Fuerzas Militares”, señaló el secretario.

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En total, Santander contará con 825 puestos de votación. El funcionario también señaló que en el área metropolitana de Bucaramanga, así como en Piedecuesta y Girón, se han identificado al menos 11 puntos con riesgo moderado, relacionados con la presencia de estructuras delincuenciales.

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Las autoridades confirmaron dos comités más de seguimiento electoral, antes de la jornada del 31 de mayo, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad y garantizar un proceso transparente en todo el territorio.

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