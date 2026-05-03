Elecciones en Colombia 2026: analista prevé segunda vuelta y advierte claves estratégicas de campaña

A 28 días de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, el panorama electoral apunta a una segunda ronda, según el estratega político Augusto Reyes, quien analizó el comportamiento de las encuestas y las dinámicas de campaña. En entrevista en Sala de Prensa Blu, el experto sostuvo que “yo creo que sí, yo creo que va a haber segunda vuelta”, basándose en las tendencias actuales de intención de voto.

Reyes explicó que, aunque el candidato Iván Cepeda mantiene un crecimiento sostenido, este empieza a mostrar señales de desaceleración. “Sí, Iván Cepeda sigue creciendo […] pero ese crecimiento sí ya se está viendo con desaceleración”, afirmó. No obstante, advirtió que si el aspirante se acerca al umbral del 50 %, el aparato político podría inclinar la balanza: “Si el candidato […] alcanza un 48 o 49 %, […] el gobierno todo se va a volcar para conseguir esos 2 puntos”.



Debates y expansión electoral, claves para Cepeda

En términos estratégicos, el analista señaló que uno de los factores que podría estar afectando al candidato es su ausencia en debates públicos. “Yo sí creo que le está haciendo daño el hecho de huirle a los debates”, aseguró, al tiempo que subrayó la importancia de estos espacios para el electorado: “A la gente le gusta comparar y le gusta ver a sus candidatos en debates”.

Además, indicó que el reto principal para Cepeda radica en conquistar nuevos sectores: “Si llegase a pasar esa circunstancia, que le llega a un nuevo sector, […] tal vez estaríamos pensando que sube 2, 3 puntos más”.



Radicalización y centro político: el dilema de los contendores

Sobre los candidatos que siguen en intención de voto, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, Reyes describió escenarios contrastantes. En el caso de De la Espriella, destacó su irrupción como outsider, pero cuestionó su estrategia: “Decidió absolutamente radicalizar su campaña”, lo que, según explicó, limita su crecimiento hacia votantes moderados. “Levantó él mismo un muro […] con una audiencia que se llama centro”, puntualizó.

En contraste, señaló que Paloma Valencia ha logrado mayor flexibilidad para atraer ese electorado: “Ha tenido la capacidad de maniobrar para llegar a una audiencia llamada centro”. Sin embargo, advirtió que debe mantener un equilibrio: “No puede […] dejar olvidado esa base de voto duro derecha, que es su génesis”.



Seguridad, economía y agenda social dominan la contienda

De cara a la recta final, Reyes identificó los temas que marcarán la campaña: “La seguridad es un tema, la economía es un tema, la estabilidad institucional es un tema. Pero también la agenda social es otro tema”. En ese sentido, recalcó que limitar el discurso a un solo eje sería un error: “Quien crea que simplemente esto es repetir seguridad […] está completamente equivocado”.



El estratega insistió en la necesidad de interpretar las demandas ciudadanas más allá de lo ideológico: “No le digan el metro cuadrado ideológico […] sino el metro cuadrado de necesidades del colombiano”.



Gobernabilidad tras elecciones: llamado al diálogo

Finalmente, Reyes envió un mensaje sobre el escenario posterior a las elecciones, anticipando un país dividido. “Ya ganó, ahora ceda, converse y llegue a acuerdos”, recomendó, enfatizando que la falta de diálogo puede profundizar la polarización: “Si no hay diálogo […] nace la polarización, y con la polarización viene la fricción”.

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