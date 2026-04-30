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Hay más de 41 millones de colombianos habilitados para votar en elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que un total de 41.421.973 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos a nivel mundial.

Elecciones en Colombia 2026
Elecciones en Colombia 2026 //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

En el territorio nacional, el censo electoral asciende a 40.007.312 personas aptas para sufragar, de las cuales 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres; para ellos, se dispondrá de 118.346 mesas en 13.489 puestos de votación, ubicando 6.010 en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales.

El despliegue en el exterior contempla a 1.414.661 ciudadanos habilitados, 777.343 mujeres y 637.318 hombres, quienes podrán votar en 253 puestos distribuidos en 67 países.

Elecciones en Colombia
Elecciones en Colombia //
Foto: AFP

La jornada de votación fuera de Colombia iniciará el 25 de mayo y finalizará el 31 de mayo, operando con 1.489 mesas durante los primeros seis días y ampliando la capacidad a 2.181 mesas para el domingo de cierre.

Finalmente, la entidad recordó que los ciudadanos pueden consultar su puesto exacto en el sitio web www.registraduria.gov.co a través del botón "Conoce tu lugar de votación".

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