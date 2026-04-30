Hay más de 41 millones de colombianos habilitados para votar en elecciones presidenciales

En el territorio nacional, el censo electoral asciende a 40.007.312 personas aptas para sufragar, de las cuales 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres; para ellos, se dispondrá de 118.346 mesas en 13.489 puestos de votación, ubicando 6.010 en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales.

El despliegue en el exterior contempla a 1.414.661 ciudadanos habilitados, 777.343 mujeres y 637.318 hombres, quienes podrán votar en 253 puestos distribuidos en 67 países.

Elecciones en Colombia // Foto: AFP

La jornada de votación fuera de Colombia iniciará el 25 de mayo y finalizará el 31 de mayo, operando con 1.489 mesas durante los primeros seis días y ampliando la capacidad a 2.181 mesas para el domingo de cierre.

Finalmente, la entidad recordó que los ciudadanos pueden consultar su puesto exacto en el sitio web www.registraduria.gov.co a través del botón "Conoce tu lugar de votación".