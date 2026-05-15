En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Trump - Xi Jinping
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Paloma Valencia es la única candidata que representa al Centro Democrático: Uribe

Paloma Valencia es la única candidata que representa al Centro Democrático: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe dijo que Abelardo de la Espriella pidió hacer parte del proceso de selección de candidato del Centro Democrático.

Álvaro Uribe y Paloma Valencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 15 de may, 2026

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el proceso de selección de candidatos del Centro Democrático, asegurando que Paloma Valencia es la única candidata que representa al partido.

Vea también:

Álvaro Uribe
Nación

Expresidente Uribe denuncia que 5 grupos armados “obligan a votar por Cepeda” en La Guajira

“Paloma Valencia es la única candidata que representa las tesis que hemos defendido y al Centro Democrático”, dijo el expresidente Alvaro Uribe.

En el mismo sentido, insistió en que Abelardo de la Espriella pidió hace unos meses hacer parte del proceso de selección de candidato del Centro Democrático.

Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe

“El doctor Abelardo de la Espriella llegó seis meses después de haber empezado el proceso de precandidatos en el partido. Pidió entrar y estatutariamente no se podía, semanas después dijo que nunca había querido hacer parte del Centro Democrático”, dijo el expresidente Uribe.

Recientemente Abelardo de la Espriella ha cuestionado algunas alianzas de la senadora Paloma Valencia, asegurando que recibió en su campaña “a los de siempre”.

Además, también ha dicho que Paloma Valencia terminará en su campaña.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Paloma Valencia

Álvaro Uribe

Elecciones presidenciales 2026

Centro Democrático

Publicidad

Publicidad

Publicidad