Paloma Valencia es la única candidata que representa al Centro Democrático: Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el proceso de selección de candidatos del Centro Democrático, asegurando que Paloma Valencia es la única candidata que representa al partido.

“Paloma Valencia es la única candidata que representa las tesis que hemos defendido y al Centro Democrático”, dijo el expresidente Alvaro Uribe.

En el mismo sentido, insistió en que Abelardo de la Espriella pidió hace unos meses hacer parte del proceso de selección de candidato del Centro Democrático.

“El doctor Abelardo de la Espriella llegó seis meses después de haber empezado el proceso de precandidatos en el partido. Pidió entrar y estatutariamente no se podía, semanas después dijo que nunca había querido hacer parte del Centro Democrático”, dijo el expresidente Uribe.



Recientemente Abelardo de la Espriella ha cuestionado algunas alianzas de la senadora Paloma Valencia, asegurando que recibió en su campaña “a los de siempre”.

Además, también ha dicho que Paloma Valencia terminará en su campaña.