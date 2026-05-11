María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, apoyará a Paloma Valencia a la Presidencia

La viuda del asesinado exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, anunció en la mañana de este lunes en entrevista con Noticias Caracol, el nombre de la persona por quién va a votar el próximo 31 de mayo.

En el diálogo con María Lucía Fernández, Tarazona -quién no había estado tan inmersa en la arena política desde el magnicidio de su esposo-, explicó que apoyará a la candidata del Centro Democrático y la Gran Consulta, Paloma Valencia, porque así siente que hubiera sido el deseo de su esposo.

“Hoy decido en lo personal y esto me representa a mí y a mis hijos: decido apoyar a Paloma Valencia. Porque esa fue la voluntad de Miguel, eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático. Lo segundo es porque estoy convencida, tengo la plena certeza que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta”, afirmó Tarazona.

Añadió que hay un gran propósito como país y como colombianos y es “evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo Presidente”, ya que se debe garantizar la paz, la seguridad, “por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia, y porque Colombia no siga siendo un país en duelo. Es que Colombia es un país que vive en duelo”.



“Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida, es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte a sus papás todas las noches, sin que nadie les tenga una respuesta de por qué les asesinan a madre sacamos el . Eso no puede seguir”.

Tarazona en medio de lágrimas, recordó el último día de la madre junto a Miguel y cómo ha sido llevar la vida de su hijo Alejandro tras casi un año del atentado que le quitó la vida a su esposo, habló de su suegro, el también candidato presidencial Miguel Uribe Londoño a quien le reconoció llevar las banderas de su hijo pero que hoy no tiene ninguna posibilidad de llegar a la Casa de Nariño.