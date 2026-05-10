Iván Cepeda se habría estancado y no ganaría en segunda vuelta, según experto: "Ya llegó al techo"

A tres semanas de la primera vuelta presidencial, las campañas empiezan a moverse con una mirada distinta. Las más recientes encuestas no solo reacomodaron el tablero electoral, también dejaron una sensación variable: el margen para el error es cada vez más pequeño. En ese aspecto, el analista político Gabriel Cifuentes hizo una lectura tajante que pesa en las estrategias de los candidatos.

Durante una entrevista este domingo 10 de mayo de 2026 en Sala de Prensa Blu, Cifuentes planteó que “ya llegó al techo de la izquierda”. La afirmación, referida a Iván Cepeda, deja sobre la mesa el panorama que se viven en las elecciones: si el puntero de las encuestas ya tocó su máximo caudal electoral, la disputa ya no sería por quién lidera, sino por quién logra alcanzarlo en segunda vuelta.



Encuestas presidenciales marcan el techo de Iván Cepeda

Cifuentes explicó que las mediciones publicadas en la última semana se convirtieron en la principal brújula de las campañas. “Las encuestas son el único instrumento de navegación que está sirviendo en las campañas para hacer correctivos y ajustes correspondientes”, afirmó.

Sobre Iván Cepeda, su lectura fue contundente. “Ya agotó, ya llegó al techo de la izquierda, ya llegó al techo del Pacto Histórico”. Aunque el candidato mantiene una ventaja cómoda, el analista considera que esa cifra todavía está lejos de garantizar una victoria anticipada.

“Ese techo que igual es muy alto porque está en el 40% aproximadamente sigue estando muy lejos de una victoria en primera vuelta”, advirtió.



Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia Fotos: AFP

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella libran la pelea decisiva

Mientras Cepeda aparece sólido en la punta, la disputa más intensa estaría ocurriendo unos escalones abajo. Para Cifuentes, la verdadera batalla política se concentra hoy entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

“La campaña y la batalla política se va a dar entre Paloma y Abelardo”, señaló. Según su análisis, ambos libran una competencia cerrada por capturar el voto opositor. Paloma crece en sectores moderados, mientras Abelardo retiene con firmeza el voto conservador más duro.



Salud, seguridad y corrupción marcarán la recta final electoral

Cifuentes también anticipó cuáles serán los asuntos que pueden inclinar la balanza en las próximas semanas. “El tema de la salud, sin lugar a dudas”, dijo. También mencionó la seguridad y la corrupción como variables que pueden impactar el voto.

Publicidad

La conclusión es clara: el puntero mantiene la ventaja, pero la elección todavía está lejos de estar resuelta. Como resumió el propio analista, “veo muy difícil que pueda ser presidente”, al menos si las tendencias actuales se mantienen sin cambios.

