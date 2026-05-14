Expresidente Uribe denuncia que 5 grupos armados “obligan a votar por Cepeda” en La Guajira

El expresidente Álvaro Uribe denunció que cinco grupos armados estarían presionando a las comunidades en la alta Guajira para que voten por el candidato Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

“ELN, Farc, Pachenca, Tren de Aragua y Clan del Golfo obligan a votar por Cepeda, su protector”, dijo por medio de su cuenta de X el expresidente Uribe.

En el mismo sentido mencionó un corrigimiento en el cual se habría prohibido el proselitismo político a los candidatos opositores al Gobierno.

“Y en un corregimiento muy cerca a Maicao ya los grupos criminales impiden cualquier acción proselitista en favor de alguien diferente a Iván Cepeda. Petro y Cepeda le entregan el país al terrorismo”, agregó Uribe.



Es importante recordar que el expresidente Álvaro Uribe denunció recientemente que el ELN y las Disidencias de las Farc estarían presionando a algunas comunidades en el Cauca para que voten por Iván Cepeda.