Westcol y el expresidente Álvaro Uribe EN VIVO: dónde ver el stream

El creador de contenido colombiano Westcol volverá a poner sobre la mesa la relación entre las plataformas digitales y la política nacional con una nueva transmisión en vivo que tendrá como invitado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El encuentro está previsto para este domingo 10 de mayo y ha generado expectativa entre los seguidores del streamer y usuarios de redes sociales.

La emisión podrá verse a través del canal oficial de Kick del influenciador antioqueño, donde en los últimos meses ha realizado conversaciones con distintas figuras públicas del país. El espacio, según se ha conocido, se desarrollaría desde El Ubérrimo, la reconocida finca del exmandatario colombiano.



Este es el EN VIVO



La expectativa por este nuevo live creció luego del impacto que tuvo la conversación que Westcol sostuvo semanas atrás con el presidente Gustavo Petro. Aquella transmisión se volvió tendencia en plataformas digitales por el tono relajado del diálogo y por llevar temas políticos a una audiencia predominantemente joven, acostumbrada a contenidos de entretenimiento y videojuegos.

Ahora, el streamer buscará repetir la fórmula, pero esta vez junto a una de las figuras más influyentes y polémicas de la política colombiana. Aunque todavía no se conocen los temas concretos que abordarán durante la transmisión, se espera que hablen de actualidad nacional, experiencias personales y algunos episodios de la vida política y privada del expresidente.

Westcol ha insistido en varias ocasiones en que estos espacios no tienen una intención partidista ni buscan favorecer sectores ideológicos. Según explicó el creador de contenido, la idea principal es acercar a las nuevas generaciones a las discusiones del país desde formatos más cercanos y menos tradicionales.



El influenciador paisa se ha convertido en uno de los nombres más fuertes del streaming en Colombia y Latinoamérica, acumulando millones de visualizaciones en plataformas digitales. Su estilo espontáneo y directo le ha permitido atraer a una audiencia masiva que sigue cada una de sus transmisiones en vivo.