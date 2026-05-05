Westcol confirma fecha y hora de su 'stream' con Álvaro Uribe: de esto tratará

Luego del éxito de su charla con el presidente Gustavo Petro el pasado 26 de marzo, Westcol confirmó, finalmente, la fecha y hora en que se llevará a cabo la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que busca, según él, darle a su público dos versiones políticas y ahora de la voz de otro extremo político.

De acuerdo con el creador de contenido, este tipo de espacios se dan para que los jóvenes conozcan más sobre la situación del país y en medio de un tenso panorama electoral que les ayude a tomar sus propias decisiones en donde se sientan mejor identificados, por eso, al igual que con Petro le hará preguntas al expresidente de las personas del común, que a veces no se pueden hacer.



Hora y fecha de la reunión entre Westcol y Álvaro Uribe

El creador de contenido confirmó que este encuentro se realizará el próximo domingo, 10 de mayo, en el Uberrimo, la reconocida finca del exmandatario y líder del Partico Centro Democrático, desde las 4:00 de la tarde (hora colombiana) y se transmitirá EN VIVO, online y gratis por el canal de Kick de Westcol.

Lejos de los escenarios tradicionales, esta conversación se desarrollará en un entorno íntimo y representativo del carácter del exmandatario: su finca. Entre paisajes rurales, caballos y gastronomía típica, la transmisión ofrecerá una experiencia inmersiva que trasciende la entrevista convencional para convertirse en un diálogo directo, sin filtros ni intermediarios.

Wetscol y Uribe Foto: Wetscol

¿Qué dejó la conversación con Gustavo Petro?

En su charla con el presidente, el creador de contenido le cuestionó el problema de seguridad nacional y el manejo que se la ha dado a grupos al margen de la ley. Además, más allá de una entrevista terminó siendo un espacio de conversación en donde se expuso preguntas que hacen personas en el día a día.



"Creo que hacer política, y sobre todo política no dominante, es muy peligroso", afirmó el mandatario al responder a preguntas del creador de contenido sobre el rechazo que percibe entre sus seguidores -en su mayoría jóvenes- hacia estos temas.