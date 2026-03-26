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Blu Radio  / Política  / Petro aborda el desinterés juvenil por la política en 'stream' con Westcol

Petro aborda el desinterés juvenil por la política en 'stream' con Westcol

Durante el encuentro, el mandatario mostró al 'streamer' distintos espacios del palacio presidencial, incluidos lugares adaptados para rendir homenaje al nobel colombiano Gabriel García Márquez.

Petro en stream con Westcol
Petro en stream con Westcol //
Foto: Kick Westcol
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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