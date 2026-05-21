Hallan vacío centro estético sellado en Bucaramanga tras denuncia por presunta mala praxis

Un centro de estética que había sido sellado hace apenas ocho días por las autoridades sanitarias fue hallado completamente vacío durante una nueva visita de inspección realizada por la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga, luego de la denuncia de una mujer que aseguró presentar afectaciones de salud tras someterse a una rinomodelación y aumento de labios.

La paciente denunció que durante el procedimiento nunca le mostraron el producto que le fue inyectado y que, posteriormente, comenzó a presentar complicaciones médicas.

Ante la situación, funcionarios de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, junto con personal de Planeación Municipal y la Secretaría del Interior, realizaron una diligencia de inspección en el inmueble donde presuntamente funcionaba el establecimiento.

La secretaria de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga, Gloria Marcela Ordúz García, explicó que durante la visita encontraron únicamente una vivienda familiar y ningún elemento relacionado con procedimientos estéticos.



“Lo que constatamos el día de hoy es una zona completamente residencial, es un apartamento en donde vive una familia. No encontramos ningún instrumento ni ningún equipo que nos indicara que allí se estaban prestando servicios de estética”, señaló la funcionaria.

Ordúz indicó que la Secretaría de Salud Departamental había realizado previamente otra inspección en el lugar y, según la información conocida por el municipio, en esa oportunidad sí se habrían encontrado evidencias de actividades estéticas.

La funcionaria también reveló que el establecimiento no contaba con permiso de uso de suelo para operar como centro estético, debido a que el inmueble está ubicado en una zona exclusivamente residencial.

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“Han solicitado esta certificación, pero el municipio en ningún momento la ha otorgado porque no cumple con el uso del suelo para el servicio que estaban prestando”, afirmó.

