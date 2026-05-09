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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Imputan a exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca por irregularidades

Imputan a exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca por irregularidades

Los hechos investigados ocurrieron entre 2016 y 2017, durante un proceso contractual cercano a los $1.100 millones para recuperar zonas de cesión en diferentes barrios de Floridablanca.

Banco Inmobiliario de Floridablanca
Imagen de la entidad. Banco Inmobiliario de Floridablanca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

La Fiscalía General de la Nación imputó a la exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca, Laura Carolina Manrique Becerra, y a los exfuncionarios Julio César González García y Jairo Enrique Ordóñez Torres, por presuntas irregularidades en una licitación cercana a los $1.100 millones para la construcción de cerramientos perimetrales en áreas de cesión del municipio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 durante el proceso contractual identificado como LP-BF-02-16, adelantado por el Banco Inmobiliario de Floridablanca para recuperar zonas de cesión en diferentes barrios del municipio.

La Fiscalía señaló que durante la licitación se habrían presentado inconsistencias en los estudios previos y técnicos relacionados con los lugares donde serían construidos los cerramientos. Además, el ente acusador indicó que durante el proceso se realizaron modificaciones presupuestales, cambios en las condiciones de pago y ajustes en fechas y anexos técnicos.

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Según la investigación, estas modificaciones habrían generado ambigüedades en las reglas para la presentación de ofertas y permitido la participación de nuevos proponentes, incluido el contratista que finalmente obtuvo el contrato.

Las presuntas irregularidades ya habían sido advertidas en 2017 por uno de los participantes de la licitación, quien presentó observaciones ante el comité evaluador y posteriormente interpuso una queja ante la Procuraduría General de la Nación.

Por estos hechos, los tres exfuncionarios fueron imputados por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno aceptó los cargos durante la audiencia realizada ante un juez de control de garantías de Bucaramanga.

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