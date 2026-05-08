Alcalde de Villa de Leyva no aceptó cargos que imputó la Fiscalía por presunta corrupción

En las últimas horas agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, por una serie de señalamientos que pesan en su contra sobre presunta corrupción. La Fiscalía sostiene que inicialmente habría solicitado la contratación de una persona conocida, posteriormente pidió aumentarle el salario y, finalmente, habría requerido dinero

Se llevó a cabo la audiencia donde la Fiscalía le imputó formalmente los delitos de prevaricato por acción y concusión, sin embargo, el alcalde de Villa de Leyva no aceptó los cargos. La audiencia donde el ente acusador pedirá medida de aseguramiento contra Víctor Alfonso Gamboa será el próximo martes.

Una de las partes intervinientes en el proceso que se adelanta contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, aseguró que entre las pruebas consideradas clave por la Fiscalía General de la Nación figura un audio en el que, presuntamente, el mandatario solicita el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia de urbanismo y construcción.

Foto: Alcaldía de Villa de Leyva

Según la información entregada dentro del proceso, el material habría sido aportado por María Solarte Daza y por José Alejandro Herrera, quien actúa como representante legal del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S. En ese audio, de acuerdo con la versión conocida por las autoridades, el alcalde detallaría que el dinero solicitado sería distribuido entre diferentes dependencias y funcionarios relacionados con el trámite.



La presunta exigencia económica estaría vinculada a una licencia cuyo valor rondaría los 480 millones de pesos. Según la denuncia, en la grabación se explicaría que parte del dinero sería repartido entre inspectores, funcionarios de Planeación del municipio y otros posibles involucrados.