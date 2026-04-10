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Blu Radio  / Judicial  / La empresa de Emilio Tapia del escándalo de Centros Poblados busca nuevos contratos en Invías

La empresa de Emilio Tapia del escándalo de Centros Poblados busca nuevos contratos en Invías

La empresa de Emilio Tapia, vinculada al protagonista del escándalo de Centros Poblados, estaría intentando regresar al escenario de la contratación pública, pese a su historial judicial y sanciones que pesan sobre la misma.

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