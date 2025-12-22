En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Estos son los 23 bienes afectados por extinción de dominio en el escándalo de Centros Poblados

Estos son los 23 bienes afectados por extinción de dominio en el escándalo de Centros Poblados

Entre los bienes se registran 5 inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, quien actualmente es esposa de Emilio Tapia, vinculado al caso de Centros Poblados.

Extinción de dominio a bienes de Emilio Tapia y exministra Karen Abudinen por Centros Poblados
Extinción de dominio a bienes de Emilio Tapia y exministra Karen Abudinen por Centros Poblados
Foto: Suministrada El Espectador / X Karen Abudinen
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad