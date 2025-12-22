En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Extinción de dominio a bienes de Emilio Tapia y exministra Karen Abudinen por Centros Poblados

Extinción de dominio a bienes de Emilio Tapia y exministra Karen Abudinen por Centros Poblados

Los 23 bienes con medidas cautelares pertenecerían a Emilio Tapia y a la exministra Karen Abudinen por más de $65.900 millones en el caso Centros Poblados.

Extinción de dominio a bienes de Emilio Tapia y exministra Karen Abudinen por Centros Poblados
Extinción de dominio a bienes de Emilio Tapia y exministra Karen Abudinen por Centros Poblados
Foto: Suministrada El Espectador / X Karen Abudinen
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad