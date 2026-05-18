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Crimen de niño de 13 años en Piedecuesta, desata ofensiva contra fronteras invisibles

Las autoridades desplegaron operativos conjuntos con Policía, Ejército y Fiscalía para capturar a los responsables del homicidio ocurrido cerca de la cancha “El Pobre Luis”.

Barrios de Piedecuesta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La indignación y el miedo siguen creciendo en Piedecuesta tras el asesinato de un menor de 13 años que, al parecer, fue atacado cuando regresaba a su casa luego de cruzar una supuesta frontera invisible entre barrios del municipio.

El crimen, ocurrido en inmediaciones de la cancha “El Pobre Luis”, desató una fuerte reacción de las autoridades, que anunciaron operativos conjuntos para ubicar y capturar a los responsables del homicidio que hoy tiene consternada a toda la comunidad.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Piedecuesta, Fernando Garcia, aseguró que se mantienen activos los controles y allanamientos junto a la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y la Administración Municipal en diferentes sectores del municipio.

“Operativos conjuntos entre la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y la Administración Municipal se mantienen activos en diferentes sectores de Piedecuesta para dar con la captura de los responsables del asesinato del menor”, señaló el funcionario.

Las autoridades también advirtieron que el objetivo es atacar las estructuras delincuenciales que estarían imponiendo control territorial ilegal mediante las llamadas fronteras invisibles.

“Se están desplegando todos los esfuerzos institucionales para eliminar las fronteras invisibles y las estructuras delincuenciales que tanto daño le han causado a la tranquilidad y convivencia del municipio”, agregó García.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen.

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