Ofrecen recompensa de $15 millones por asesinato de menor de 13 años en Piedecuesta

La Alcaldía de Piedecuesta ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Cristian Fabián Rondón Méndez, el menor de 13 años que fue atacado en el barrio Villanueva, en un caso que estaría relacionado con las llamadas “fronteras invisibles”.

El crimen ocurrió en inmediaciones de la cancha del 'Pobre Luis', donde el adolescente fue interceptado presuntamente por hombres que se movilizaban en motocicleta.

Según testigos, antes de atacarlo con arma blanca, uno de los agresores le habría dicho: “Usted no es de este barrio, usted es de Suratoque”, en medio de lo que sería una disputa territorial entre grupos delincuenciales.

Aunque el menor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.



Tras lo ocurrido, la Administración Municipal emitió un comunicado oficial, rechazando “con total contundencia” cualquier hecho de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y anunció la millonaria recompensa para avanzar en la investigación.

Desde el primer instante activamos junto a las autoridades competentes todos los protocolos de atención e investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables señaló la Alcaldía.

Las autoridades garantizaron absoluta reserva para quienes suministren información que permita judicializar a los responsables del crimen.

El caso provocó además la reacción del personero de Piedecuesta, Fredy Alberto Gómez, quien solicitó la realización urgente de un consejo extraordinario de seguridad ante el aumento de homicidios de menores relacionados con presuntas fronteras invisibles en el municipio.

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Según indicó el funcionario, con este caso ya serían tres los menores asesinados este año en hechos asociados a disputas entre bandas juveniles por el control de barrios.

“Presuntamente se vienen presentando fronteras invisibles controladas incluso por pandillas integradas por jóvenes, lo que mantiene encendidas las alarmas en Piedecuesta”, advirtió el personero.

La comunidad permanece consternada y exige mayor presencia de las autoridades ante el temor de que más menores sigan siendo víctimas de esta problemática que, según habitantes, se estaría expandiendo silenciosamente en diferentes sectores del municipio.