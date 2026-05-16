Asesinan a menor de 13 años por presuntamente pasar una frontera invisible en Piedecuesta

La violencia volvió a estremecer a Piedecuesta tras el asesinato de un menor de apenas 13 años en un hecho que, según las primeras versiones, estaría relacionado con las llamadas “fronteras invisibles” impuestas por grupos delincuenciales en algunos sectores del municipio.

La víctima fue identificada como Cristian Fabián Rondón Méndez, un adolescente que fue atacado con cuchillo en el barrio Villanueva, específicamente en el sector conocido como la cancha del Pobre Luis.

De acuerdo con testigos, el menor caminaba por la zona sobre las 9:45 de la noche cuando fue interceptado, presuntamente, por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

En medio del ataque, uno de los agresores le habría dicho: “Usted no es de este barrio, usted es de Suratoque”, antes de herirlo gravemente en el tórax.



Cristian Fabián fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de la herida llegó sin signos vitales.

El crimen ha generado conmoción entre la comunidad, especialmente porque el menor era reconocido por su pasión por el deporte. Practicaba atletismo y fútbol con el Club Sporting de Piedecuesta.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Metropolitana realizaron operativos en la zona para intentar ubicar a los responsables; sin embargo, los agresores lograron escapar.

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Fredy Alberto Gómez López, personero de Piedecuesta, aseguró que en el municipio “presuntamente se vienen presentando fronteras invisibles controladas incluso por pandillas integradas por jóvenes”, situación que, según dijo, mantiene encendidas las alarmas entre las autoridades.

El funcionario explicó que desde la Personería, en articulación con la Gobernación de Santander, la Comisaría de Familia y la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio, se han adelantado acciones preventivas para proteger a los menores y evitar hechos violentos. Sin embargo, lamentó que continúen ocurriendo casos como el asesinato del adolescente.

“Ya solicitamos mayor atención e intervención de la Policía Nacional para este caso y el fortalecimiento de las medidas de protección en las zonas más vulnerables”, indicó el personero.

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Habitantes de Villanueva denunciaron que el sector se ha convertido en un punto crítico por la presencia de grupos delincuenciales que, presuntamente, intimidan a jóvenes y personas que no residen en el barrio.

La comunidad permanece consternada, pues este sería el tercer caso de un menor asesinado en medio de las llamadas “fronteras invisibles” que, según denuncian los habitantes, se estarían fortaleciendo en Piedecuesta, mientras crece la preocupación por la falta de respuestas contundentes de las autoridades.

El primer hecho se registró en febrero de 2026 en el barrio Paseo de Cataluña, donde un menor de 15 años murìo en enfrentamientos de entre pandillas o parches.

También se reportado el asesinato de un adolescente de 16 años, quien fue atacado con arma blanca en un caso que, según sus familiares, estaría relacionado con conflictos entre jóvenes de barrios rivales.

Y a estos casos se suma ahora el crimen de Cristian, de tan solo 13 años, cuyo asesinato también estaría ligado a disputas por pasar una mal llamada "frontera Invisible".