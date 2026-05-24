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Violencia contra las mujeres en Girón, Santader: dos jóvenes fueron asesinadas a tiros

Las víctimas fueron perseguidas por hombres armados que les dispararon mientras se movilizaban en motocicleta por el sector de San Antonio de Carrizal. La Policía y el CTI avanzan en las investigaciones de este nuevo hecho violento ocurrido en Girón.

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Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de may, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La violencia vuelve a sacudir al área metropolitana de Bucaramanga después de que Nicole Amaya y Karen Valentina, ambas de 20 años, fueron asesinadas en medio de un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este domingo en el municipio de Girón.

El doble homicidio ocurrió en el barrio San Antonio de Carrizal, cerca de la vía que conduce hacia varios conjuntos residenciales. Las dos jóvenes recibieron múltiples impactos de arma de fuego en medio de una persecución que, según las primeras versiones, habría comenzado minutos antes tras una riña registrada en la avenida Los Caneyes.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, las mujeres se movilizaban junto a un hombre en una motocicleta cuando fueron perseguidas por varios hombres armados que les dispararon en repetidas ocasiones hasta alcanzarlas sobre la vía.

Una de las jóvenes murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

Al sitio llegaron unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para realizar la inspección judicial y recopilar pruebas que permitan esclarecer este nuevo crimen que enluta al municipio.

Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad y testimonios, mientras la investigación tomaría un nuevo rumbo por información conocida en las últimas horas sobre lo ocurrido antes de la balacera.

El doble homicidio ocurrió pocas horas después de otra noche violenta en el área metropolitana de Bucaramanga, en medio de la preocupación creciente por el aumento de ataques armados y homicidios de mujeres en Santander.

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Según recientes análisis sobre violencia de género, el departamento registra cifras alarmantes de homicidios contra mujeres y una de las tasas más altas de feminicidio en el país, situación que mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres.

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