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Operativos en Bucaramanga y Girón dejan capturas por microtráfico y porte de armas

En Santander el tráfico de estupefacientes ha aumentado en uno 30% en los últimos años.

FOTO ESTUPEFACIENTES BUCARAMANGA.jpg
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Una serie de operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga en distintos sectores del área metropolitana permitió la captura de varias personas señaladas de participar en actividades relacionadas con microtráfico y porte ilegal de armas de fuego, además de la aprehensión de un adolescente con cocaína lista para su comercialización.

Uno de los procedimientos se registró en el barrio San Alonso, donde fue capturada una mujer de 21 años durante labores de patrullaje y control realizadas cerca del parque Mesón de los Búcaros. Según las autoridades, durante el registro le fueron halladas 27 dosis de marihuana con un peso superior a 500 gramos, sustancia que presuntamente iba a ser comercializada en este sector de Bucaramanga.

En otro operativo desarrollado en el barrio San Francisco, uniformados capturaron en flagrancia a un hombre de 30 años y una mujer de 28 años por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. El procedimiento ocurrió en la calle 15 con carrera 16, cuando los policías observaron a la pareja en medio de una discusión con otras personas a las afueras de un establecimiento comercial. Al notar la presencia policial, intentaron ingresar rápidamente al local, lo que despertó sospechas de los uniformados.

De igual forma, en el barrio El Nariño fue capturado un hombre de 39 años señalado de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Las autoridades informaron que durante labores de intervención observaron a dos personas presuntamente dedicadas a la venta de drogas. Uno de los sospechosos logró escapar, mientras que el otro fue interceptado. Durante el registro le hallaron 60 cigarrillos artesanales de marihuana, 12 bolsas con una sustancia similar al bazuco y un arma de fuego artesanal con un cartucho calibre 38.

Otro de los resultados operacionales se registró en el sector de Villa Rosa, donde la Policía capturó a un hombre que llevaba más de 450 dosis de bazuco, equivalentes a más de 500 gramos de esta sustancia. Según las autoridades, la droga estaba destinada para la distribución en este sector de la ciudad.

“Seguimos interviniendo de manera contundente los sectores priorizados de Bucaramanga para combatir el tráfico local de estupefacientes y evitar que estas sustancias continúen afectando la tranquilidad de nuestras comunidades”, señaló el brigadier general William Quintero Salazar.

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En Girón, la Policía aprehendió a un adolescente en el asentamiento humano Las Marías, luego de hallarle en su poder 500 gramos de cocaína dosificada y lista para su comercialización. El operativo se desarrolló durante actividades de registro y control enfocadas en contrarrestar el tráfico local de drogas en esta zona del municipio.

Finalmente, unidades del GOES capturaron en el barrio Transición a alias “El Gallo”, a quien le encontraron un revólver y dos cartuchos calibre 38 durante un procedimiento de control. Según las autoridades, este hombre presuntamente haría parte de la estructura criminal conocida como “Los de San Rafa”, con injerencia en este sector de Bucaramanga, y registra antecedentes por tráfico de estupefacientes.

Las autoridades aseguraron que estos operativos hacen parte de la ofensiva contra el multicrimen y el microtráfico en el área metropolitana, fenómenos que continúan generando preocupación en varios barrios de Bucaramanga y su área metropolitana.

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