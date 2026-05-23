Policía investiga presunto abuso contra mujer trans dentro de CAI en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga abrió una investigación interna tras la denuncia de un presunto caso de abuso de autoridad contra una mujer trans dentro del CAI del Parque Centenario, en el centro de la ciudad.

El caso generó polémica luego de que en redes sociales circularan videos y denuncias ciudadanas que evidenciarían una presunta agresión por parte de agente durante un procedimiento policial.

El subcomandante de la Policía de Bucaramanga, coronel Héctor García, confirmó que se abrió una investigación tras denuncia sobre un presunto abuso de autoridad en el CAI del Parque Centenario contra una mujer trans. "Con el fin de verificar el hecho", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/ZX5VjbTh4L — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 23, 2026

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor García, confirmó que ya se inició la respectiva verificación para esclarecer lo ocurrido.

“Con el fin de verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a este caso, se abrió la investigación correspondiente”, aseguró el oficial.



De acuerdo con las denuncias conocidas, la mujer trans habría sido golpeada dentro de las instalaciones del CAI del Parque Centenario. La situación provocó reacciones de rechazo entre ciudadanos y colectivos defensores de derechos humanos, quienes pidieron transparencia en la investigación y sanciones si se comprueba un uso excesivo de la fuerza.

La institución indicó que el proceso disciplinario busca establecer si existieron irregularidades en el procedimiento adelantado por los uniformados involucrados.

Hasta el momento, la Policía no ha entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni sobre el estado de salud de la persona afectada.

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El caso volvió a abrir el debate sobre el actuar de algunos agentes en procedimientos de control y convivencia, especialmente frente a población vulnerable y miembros de la comunidad LGBTIQ+ en Bucaramanga.