Revelan detalles del fallecimiento del profesor Kevin Ángel: lo encontraron en una maleta

Luego de varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del profesor Kevin Ángel, de 31 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 20 de mayo, luego de ser visto saliendo de un gimnasio al sur de Bogotá.

Aunque las autoridades notificaron oficialmente a la familia de Kevin el lunes 25 de mayo, el hallazgo ocurrió desde el viernes 22 en la localidad de Kennedy, exactamente en una zona de acumulación de escombros y paso frecuente de bicicletas.

En ese lugar, un reciclador se percató de la presencia de una maleta incinerada y alertó a la comunidad, que posteriormente dio aviso a las autoridades.

Hallazgo de Kevin Ángel en Kennedy genera conmoción

El cuerpo de Kevin Santiago Ángel fue encontrado en Kennedy Fotos: suministrada y redes sociales

Durante las investigaciones, un testigo que prefirió ocultar su identidad relató en City TV detalles escalofriantes sobre el hallazgo del cuerpo de Kevin Ángel. Según explicó, encontró una maleta y dentro de ella había un cadáver, motivo por el que decidió llamar de inmediato a la Policía.

Sin embargo, la situación generó aún más alerta cuando otro testigo reveló lo que observó al interior de la maleta. “Había una pierna que sobresalía”, aseguró.

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Tras la denuncia, las autoridades llegaron al lugar, verificaron la escena y posteriormente el CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo del profesor.

Medicina Legal confirmó identidad del profesor Kevin Ángel

Blu Radio confirmó que la familia de Kevin Ángel recibió la notificación oficial sobre la identificación del cuerpo del docente de 31 años, quien permanecía en Medicina Legal desde el pasado viernes 22 de mayo para la respectiva entrega.

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De acuerdo con lo conocido tras la conversación con el padre del profesor, aún no existen mayores detalles sobre las condiciones exactas en las que fue encontrado el cuerpo. No obstante, la familia fue citada para este martes 26 de mayo en la Fiscalía, donde conocerán nuevos avances del caso.

Entre tanto, la consternación en el sur de Bogotá continúa creciendo, ya que, según personas cercanas, el docente mantenía una relación cercana con la comunidad debido a que dictaba clases de informática y tecnología en el colegio distrital Atalaya.

Mientras tanto, la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer lo sucedido. La familia aseguró que desconocía si Kevin Ángel tenía deudas pendientes o amenazas en su contra, mientras que su madre, Martha Garzón, pidió a las autoridades acelerar el proceso investigativo.

