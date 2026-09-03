¿Quién era Jonathan Meléndez, el reconocido músico asesinado junto a su familia en México?

El músico mexicano, su esposa embarazada y su hija pequeña fueron asesinados en México en un crimen por el que hasta ahora está preso su socio y otra persona.

Jonathan Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

Era conocido en el mundo de la música como 'Honas'. Nació el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México y participó en la agrupación desde su formación en 2013, contribuyendo especialmente con teclados, sintetizadores, composición y producción.

En la escena musical comenzó a desarrollar experiencia en diferentes proyectos y fue allí donde conoció a quienes posteriormente serían sus compañeros en Camilo Séptimo.



En 2013, Meléndez se unió a Manuel Mendoza y Erik Vázquez para formar Camilo Séptimo. Jonathan asumió principalmente los teclados y sintetizadores, pero su papel iba mucho más allá de tocar en vivo: también participaba como compositor y productor.

El artista fue hallado por la policía casi a la medianoche del martes en su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la capital mexicana. La secretaría de Seguridad indicó que el hombre -popularmente conocidos como Honas- estaba maniatado y con un disparo en la cabeza.

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Lo mismo su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años, fue hallada muerta de un disparo en la espalda. El perro de la familia también terminó muerto.

Un niño de 6 años no identificado fue encontrado "con vida y sin signos de violencia", indicó la secretaría.

El organismo dijo que las investigaciones apuntan a "la probable participación" de dos hombres que "habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio".