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Blu Radio  / Mundo  / Las hipótesis del asesinato del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija en México

Las hipótesis del asesinato del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija en México

Las investigaciones ministeriales de las últimas horas condujeron a la captura de dos personas presuntamente implicadas en el múltiple homicidio.

Jonathan-Melendez.jpg
Jonathan Meléndez
Foto: IG Jonathan Meléndez
Por: Patricia González
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El brutal asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda de rock Camilo Séptimo ha conmocionado a la sociedad y al entorno artístico tanto en México como a nivel internacional.

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Las autoridades del Estado de México investigan un crimen múltiple perpetrado en una zona residencial exclusiva, donde perdieron la vida el músico de 38 años, su esposa Ana Paola, quien estaba embarazada, su pequeña hija de tan solo 3 años, la empleada doméstica de la vivienda y la mascota de la familia, un perro de raza labrador.

Jonathan Meléndez
Foto: IG Camiloseptimomx

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Los detalles del trágico hallazgo

Los hechos ocurrieron un martes en el interior de un apartamento ubicado en un sector lujoso del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Al ingresar al inmueble, las autoridades se encontraron con una escena devastadora: los cuerpos de las cuatro víctimas adultas y la niña estaban amordazados, maniatados y presentaban un impacto de bala en la cabeza.

En medio de la masacre, los agentes de seguridad localizaron con vida a un niño de 6 años, hijo de la pareja. El menor logró sobrevivir ileso físicamente gracias a que se escondió entre las cobijas de una de las habitaciones durante el ataque armado.

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Al ser el único testigo directo de lo ocurrido, el menor recibirá acompañamiento de un psicólogo especializado para rendir su declaración formal ante las autoridades bajo los protocolos de ley correspondientes.

Homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo
Homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo
Foto: captura de video Azteca Noticias

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Una disputa económica: La principal línea de investigación

De acuerdo con las indagaciones iniciales de la Fiscalía del Estado de México, la principal hipótesis sobre el móvil del crimen apunta a una fuerte confrontación por dinero y un presunto cobro de cuentas pendiente entre Jonathan Meléndez y sus colaboradores cercanos.

Una pista fundamental para el esclarecimiento de los hechos fue aportada por un amigo cercano del tecladista. Según su testimonio, Meléndez le había confiado previamente que se reuniría con un socio comercial y le pidió de manera explícita que acudiera a las autoridades si no volvía a tener noticias suyas tras un tiempo determinado, debido a que mantenía serios problemas de índole económica con un hombre identificado como Diego Sebastián.

Los sospechosos capturados y el abuso de confianza

Las investigaciones ministeriales de las últimas horas condujeron a la captura de dos personas presuntamente implicadas en el múltiple homicidio: Diego Sebastián "N", socio de Meléndez y señalado como probable autor material e intelectual del crimen, y Gerardo "N", quien es investigado por su presunta intervención y colaboración en los hechos delictivos.

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La Fiscalía detalló que los atacantes lograron ingresar al apartamento sin necesidad de forzar los accesos de seguridad debido a que aprovecharon una relación de estrecha confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

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Mientras los cuerpos de los fallecidos son entregados a sus allegados en las próximas horas, las investigaciones continúan abiertas para determinar con exactitud el nivel de participación de los detenidos y cerrar el caso penal.

Escuche aquí el informe:

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